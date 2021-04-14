رئيس جماعة “لوطا” في الحراسة النظرية

وضع (م. ح ) رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، أول أمس (السبت)، رهن تدابير الحراسة النظرية بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، بعد استدعائه للاستماع إليه، حول التدوينة التي دعا فيها سكان جماعته إلى عدم الالتزام بقرار الحكومة القاضي بحظر التجول الليلي بداية من الثامنة مساء خلال شهر رمضان. وينتظر أن تتم إحالة رئيس جماعة لوطا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها، حيث تم الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، حول المنسوب إليه من تهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خرق قرارات أمرت بها السلطات العمومية. وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أن النيابة العامة قررت فتح بحث في موضوع تدوينة تحرض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية. وخرج (م. ح ) بتدوينة مثيرة يقر من خلالها السماح لسكان الجماعة، التي يترأسها بالتجول ليلا خلال شهر رمضان. وأعلن الحنودي من خلال التدوينة ذاتها الترخيص لسكان جماعته بالتجول بتراب الجماعة وارتياد المقاهي خلال شهر رمضان، من الفطور بعد أذان المغرب إلى الساعة 11 ليلا، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية.

وتراجع الحنودي عن ما جاء في تدوينته، وقال في أخرى ” القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا ، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط إلى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة، ليس بقرار إداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ ، لأننا يضيف الحنودي في تواصل دائم مع السكان المحليين.”

جمال الفكيكي (الحسيمة)