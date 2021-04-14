مؤلف جماعي عن “التاريخ والأدب الشعبي”

صدر عن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مؤلف جماعي بعنوان “التاريخ والأدب الشعبي.. أعمال مهداة لروح الدكتور علال ركوك”، الباحث في مجال الإعلام والتاريخ. وأفاد القائمون على هذا الإصدار أنه، واعترافا بفضل الراحل علال ركوك وتقديرا لبذله وعطائه في مجال البحث العلمي عموما، والبحث التاريخي على وجه التحديد، “بادرت كوكبة من زملاء ومعارف الفقيد وباحثين وأكاديميين وطلبة من تخصصات مختلفة وحقول معرفية متقاطعة، بتنسيق الأساتذة محمد معروف الدفالي وصالح شكاك وشعيب حليفي ونور الدين فردي، لإعداد هذا المؤلف الجماعي التكريمي”.

ويتعلق بكتاب مهدى إلى روح الراحل علال ركوك جاء حافلا بباقة من المقالات بلغت 24 مساهمة بتوقيع ثلة من الباحثين والدارسين من كل الأجيال والتخصصات.

ويتوزع هذا المؤلف على ثلاثة محاور أساسية للبحث والتفكير تتمثل في “قضايا في الثقافة الشعبية”، و”التاريخ:مقاربات مختلفة”، و”أسئلة وقراءات”.

ع . م