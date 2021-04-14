“ديمو” جديد أدراز

طرحت الفنانة الشابة سهام أدراز، أخيرا، أغنية جديدة لها بعنوان “ديمو”، على قناتها الخاصة في “يوتوب”.

وتدشن الفنانة الشابة بالأغنية الجديدة عودتها الفنية بعد انقطاع عن مجال الفن لأزيد من سنتين، قبل أن تقرر العودة من خلال هذه الأغنية التي كتبتها ولحنتها بنفسها، فيما تولى توزيعها موسيقيا “زاويا فاميلي”.

وقالت أدراز، في حديث مع “الصباح”، إنها وظفت في هذه الأغنية أسلوب “راب أولد سكول” لأول مرة في مسارها الذي بدأته قبل أزيد من ست سنوات.

وأضافت الفنانة الشابة أنه سبق لها أن قدمت أغاني بأنماط مختلفة، انفتحت فيها على الألوان الطربية والشرقية فضلا عن نمط “البوب” و”الإر إن بي” وغيرها.

وتابعت أدراز أن توقفها كان اضطراريا بسبب صعوبات البداية، رغم أنها أصدرت العديد من الأغاني بعناوين مختلفة مثل “ياللا” و”يا اللي صورتك” ثم “أوكي باي”، فضلا عن أعمال أخرى عبارة عن “كوفر” لأغان مشهورة، قبل أن تقرر المواصلة مجددا، بتنويع أسلوبها في الاشتغال، وهو ما ستكرسه من خلال الأغاني الجديدة التي ستطلقها قريبا.

ع. م