شبح النزول يطارد شباب الحسيمة

الرشاد يفوز بملعب اليوسفية وفوز مهم لـ «الكوديم» على هلال تراست

كرس شباب الريف الحسيمي لكرة القدم نتائجه المتواضعة، بعدما تعادل، أول أمس (السبت)، أمام ضيفه شباب المسيرة، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بملعب ميمون العرصي بالحسيمة، لحساب الجولة 17 من بطولة القسم الوطني هواة. وأهدر الفريقان سلسلة من الفرص الحقيقية للتهديف، خاصة في الجولة الثانية من المباراة. وكان الفريق الضيف الأقرب إلى افتتاح التسجيل بواسطة الفيلالي حمودي، الذي ارتطمت تسديدته بالعارضة.

وتعالت أصوات جمهور الفريق الحسيمي، مستنكرة وضعية النادي الذي توصل، أخيرا، ب 150 مليونا من المجلس البلدي للحسيمة.

وقال حسن الساخي مدرب شباب المسيرة، إنه لم يكن راضيا عن أداء لاعبيه في الشوط الأول، قبل أن يتحسن أداؤهم في الشوط الثاني، بعد التغييرات التي قام بها.

وفي باقي المباريات، تعادل جمعية المنصورية في مباراة مثيرة أمام اتحاد تمارة بأربعة أهداف لمثلها، فيما انهزم أولمبيك اليوسفية بملعبه أمام الرشاد البرنوصي بهدف لصفر، وفاز النادي المكناسي على هلال تراست بثلاثة أهداف لاثنين، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها اتحاد سيدي قاسم على وداد قلعة السراغنة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)