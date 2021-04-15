آسفي يفرض خبرة طبية على السكتيوي

وجه المكتب المسير لأولمبيك آسفي، رسالة ثانية إلى المدرب عبد الهادي السكتيوي، يطلب منه عرض حالته الصحية على طبيب مختص بآسفي.

وجاء في الرسالة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن إدارة الفريق حددت الجهة التي سيعهد لها إجراء الفحص الطبي المضاد، والمتمثلة في عيادة توجد بوسط آسفي، وطلبت من المدرب زيارتها مصحوبا بملفه الطبي. وأفاد مصدر مقرب أنه أمام هذا المستجد، راسل المدرب المكتب المسير من جديد، ووضعه أمام حقيقة الأمر، لأنه يتعذر عليه السفر نظرا لخطورة العملية الجراحية التي خضع لها، والتي يصعب معها التنقل خارج أكادير.

وسبق للمدرب السكتيوي مراسلة إدارة الفريق، وقال إنه لا يمانع في الخضوع إلى الفحص الطبي المضاد، وأوكل إلى الفريق مهمة اختيار الجهة التي يراها مناسبة للقيام بذلك. وتدهورت العلاقة بين السكتيوي ومكتب الفريق العبدي بشكل كبير، بعد تشبث كل طرف بموقفه.

وقال مصدر مقرب من الطرفين، إن العلاقة بين المدرب والفريق مرشحة لمزيد من التطورات، في ظل هذه المستجدات، مشيرا إلى أنه لا يستبعد اللجوء إلى الجامعة، من أجل عرض الملف أمامها.

ح. ر (آسفي)