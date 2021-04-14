النصب باسم الدراسة في كندا

استغل محتالون رغبة مئات الطلبة بمتابعة دراستهم العليا بكندا، للنصب عليهم في مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، ناهيك عن مبالغ أخرى، تتعلق بالإيواء أو التسجيل.

وقال والد تلميذ في مؤسسة للتكوين المهني، في تصريح لـ “الصباح”، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول، ادعى أنه مستشار قانوني يستقر في الرباط، وأخبره أن بإمكان ابنه متابعة دراسته العليا في شعبة “ميكانيك صيانة الطائرات” بكندا، شريطة أن يسدد مبلغ 50 ألف درهم، مؤكدا له أن عددا من الطلبة سافروا إلى كندا ويواصلون دراساتهم هناك، رغم جائحة كورونا.

وأوضح الأب نفسه أنه شك في ادعاءات المستشار القانوني، ما دفعه إلى ربط اتصالات بالسفارة الكندية، من أجل التأكد من المعلومات التي قدمها، إلا أنه فوجئ بألا علم لها بالموضوع، كما استفسر مسؤولين لدى مؤسسات مغربية رسمية تربطها علاقات تعاون في الموضوع، فأكدوا بأنهم يجهلون أي اتفاقية تهم التلاميذ، بل أكثر من ذلك أخبره أحد المسؤولين بأن الأمر تحوم حوله شبهة نصب واحتيال.

وكشف مصدر آخر لـ “الصباح” أن سماسرة يستغلون الإقبال الكبير على الهجرة إلى كندا، من أجل الإيقاع بضحاياهم، مشيرا إلى وجود محترفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى كندا، إذ يتصلون بعشرات الطلبة الذين جذبتهم إعلانات الهجرة بمواقع التواصل الاجتماعي، سواء في ضواحي الرباط أو البيضاء ومدن أخرى.

وذكر المتحدث نفسه أن إعلانات إشهارية في صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسعى إلى جذب أكبر عدد من الطلبة، الراغبين في متابعة دراستهم بكندا، وتدعي قدرتها على الحصول على شهادات لتعلم اللغات، خاصة الإنجليزية، ويوهمونهم أن كندا ترحب بهم، دون عراقيل، خاصة أن سياسة الهجرة أصبحت تولي اهتماما أكبر بالمغاربة، الذين يتقنون اللغة الفرنسية، خصوصا في “الكيبيك”.

ولإغراء أولياء الطلبة، يتم التعهد بتبسيط المساطر الإدارية، بتعاون مع مكاتب للمحاماة في كندا، إذ يؤكد المحتالون قدرتهم على منح كل التسهيلات، مقابل مبالغ مالية، يتسلمونها ويمنحون توصيلا لا قيمة قانونية له، إضافة إلى مبالغ أخرى مخصصة لإيواء الطلبة عدة أيام في كندا، والحصول على أوراق الإقامة، لكن الضحايا يكتشفون أن كل هذه الوعود مجرد سراب.

يذكر أن وزارة الهجرة الكندية تطلق، بين الفينة والأخرى، عبر موقعها الإلكتروني تحذيرا، وتؤكد من خلاله أن الطريقة الوحيدة للهجرة إلى كندا، تتم عبر موقعها الرسمي.

خالد العطاوي