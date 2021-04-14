أخبار الصباح

< هدايا

تسلم أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بوجدة، هدايا ودروعا تذكارية، من المدير الجهوي للتكوين المهني بالجهة الشرقية، ما يعتبر "خرقا للقانون". والتقط الأعضاء صورا، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ما سيدفع رئيس مجلس النواب إلى إلغاء نتائج عمل المهمة الاستطلاعية، لأن القانون يمنع، بشكل واضح، تسلم أعضاء المهام الاستطلاعية التي يشكلها البرلمان، أي هدية، أو ما شابهها، ولو كانت رمزية.

(أ.أ)

< إعانات

رفض عمال عمالات مقاطعات البيضاء، أخيرا، التأشير على الميزانيات المخصصة للإعانات الرمضانية، والتي كانت ستقدم للأسر المعوزة، لقطع الطريق على كل من يحاول استغلالها انتخابيا. وحسب مصادر "الصباح"، فإن القرار شكل صدمة لمنتخبين كانوا يراهنون على رمضان لاستغلال القفة في حملات انتخابية سابقة لأوانها، سيما أن كل مقاطعة بالبيضاء تخصص ميزانيات لهذه الإعانات، تتراوح ما بين 600 ألف درهم و900 ألف.

(م. ل)

< محلات

جرت إدارة "الرباط سانتر" أصحاب مطاعم إلى المحكمة التجارية، لإجبارهم على أداء ثمن كراء المحلات، في الوقت الذي يشتكون فيه من تداعيات كورونا، وإجبارهم على استقبال 50 في المائة فقط من الزبناء، وإغلاق المحلات بعد الثامنة. وطالب بعض المتضررين صندوق الإيداع والتدبير بالتراجع عن مقاضاتهم، في الوقت الراهن، بعدما تراكمت عليهم أثمنة الكراء بسبب تراجع المداخيل إلى أكثر من النصف، ويكتري عدد منهم المحلات بستة ملايين شهريا.

(ع. ل)

< فنادق

علمت "الصباح" أن أرباب فنادق غاضبون بعد توصلهم بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطالبهم بأداء ما عليهم من مستحقات ومتأخرات للمؤسسة، في الوقت الذي ما زال القطاع يعاني بشكل رهيب، بسبب أزمة "كورونا". واستغرب عدد من المهنيين من مثل هذه الممارسات التي تدل على سوء تقدير وتدبير من قبل المسؤولين، علما أن عددا من الفنادق أقفلت أبوابها، في حين تعاني التي استأنفت نشاطها، بسبب الإجراءات الاحترازية، التي تجعل مصاريفها تفوق بكثير عائداتها.

(ن. ف)