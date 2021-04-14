مصرع قائد درك “بوليساريو” يعقد المشهد

أبناء عمومة “الداه البندير” لم يستبعدوا فرضية تصفية جزائرية

بقلم: الفاضل الرقيبي

كلما حاول زعماء عصابة النهب والاغتصاب، في مخيمات تندوف، الخروج من أزمة، وقعوا في أخرى أشد من سابقتها.

وكان الأمر ليكون أقل وقعا لولا الانتحار البطيء الذي قام به هذا التنظيم، منذ أن قرر اللعب بأوراقه الأخيرة في الكركرات، إذ كشفت تلك المغامرة مدى سذاجة وسطحية هؤلاء، والواقفين خلفهم، بدءا بالأجهزة الأمنية الجزائرية وأذرعها الإرهابية، وصولا إلى المخدوعين بسمفونية الثورة والتحرير.

فبعدما تسارعت الأحداث، وجدت “بوليساريو” نفسها أمام وضعية محرجة، فهي الآن تفقد ميليشياتها، وقادة صفها الأول تباعا، والأخطر من ذلك، فأسطوانة الأراضي المحررة باتت مشروخة، وصار المغرب يشيد نقاط مراقبة متقدمة فيها، وبذلك تحطمت تلك الصورة البطولية التي طالما رسمتها “بوليساريو” في أذهان من انطلت عليهم حيل وأكاذيب العهود الغابرة، والتي تيقن حكام الرابوني أنها ستندثر بلا رجعة، إذا لم تتدارك الجبهة سوء تقدير عسكر الجزائر، حين دفعوا بهم لقطع الطريق بالكركرات ونقض اتفاق إطلاق النار، وهي الفرصة التي كانت تتحينها القوات المغربية لإعادة انتشارها من أجل الحد من هامش الحركة لدى الجبهة، والسيطرة على المواقع التي تبين لها، من خلال الممارسة، أنها ذات بعد إستراتيجي.

وأمام انفراط العقد، أقنع جناح ما داخل الجبهة كبير العصابة، غويلي، بالخروج في جولة تفتيش وتصوير إلى النواحي العسكرية بالمنطقة العازلة، عله يتمكن من استرجاع شيء من هيبته المفقودة، ويحاول إقناع المغرر بهم ألا فائدة من هذا التصعيد، وأن الجبهة ستعود للأساليب السلمية، ولكن بضمانات دولية، بموازاة مع حملة التجويع، وقطع مصادر الأرزاق في المخيم، بغرض تركيع السكان وإجبارهم على تخفيف حدة الضغط على الجبهة، التي أوهمتهم بتصعيد الحرب والمعارك، قبل أن تجد نفسها في عزلة بلاغات لم يعد يصدقها حتى الإعلام الجزائري الذي بدأ يحجم عن ذكرها.

إلا أن زيارة غويلي لمليشياته حملت مفاجأة غير سارة، أو على الأقل لجناحه هو بالذات، ففقدان شخص بوزن “الداه البندير” له آثار سلبية عديدة، ليس فقط على توازن أركان العصابة، بل حتى على الجهود التي بُذلت من أجل استعادة طبيعة الحياة بالمخيم. فكيف سيقتنع سكان المخيمات بتهدئة الجبهة وهو عائد إليهم بيده ملطخة بدماء “الداه البندير”؟.

هناك أيضا جانب آخر لا يمكن تجاهله في حادثة مصرع قائد درك الجبهة، وإصابة مدير الاستعلامات والاتصال بالقصر الأصفر، محمد فاضل ابريكة (موندي)، وهو أن فرضية الدفع بهذا الوفد، وفي هذا التوقيت بالذات، لهذه المغامرة الخطيرة، قد يكون خلفه الخصوم التقليديون لغويلي وجناحه، فكيف تم دفع “الداه البندير” وموندي إلى الانفصال عن موكب زعيم “بوليساريو” ليتجها إلى “تفاريتي” تحت حجة التخطيط لفتح ثغرة بالحزام، مع أن الكل يعرف أن القوات المغربية رفعت درجات التأهب على طوله، وأن من سيقترب سيلقى مصير من سبقوه؟ ولأن الرواية التي قدمتها الجبهة حول الحادث لا تزال مبتورة، وتفتقد للكثير من الحبكة، فقد تناسلت الفرضيات بالمخيمات حيث لم يستبعد أبناء عمومة “الداه البندير” فرضية التصفية، فالجزائر وبيادقها داخل “بوليساريو” لن يمانعوا في حرق المخيمات بكاملها، إذا تعلق الأمر بمصالحهم ومخططاتهم الخبيثة. وليس صدفة أن يطلق شنقريحة عشية وفاة “البندير” تصريحا باهتا من القاعدة الجوية “تمنراست”، زاعما أن أمن الجزائر من أمن جيرانها، وأن الجيش الجزائري لن يتوانى في تلبية نداء جيرانه، إذا ما اقتضت الضرورة، وذلك في محاولة لتخفيف هول المصيبة التي حلت بالجبهة.

لن تصمد “بوليساريو” طويلا في هذه الوضعية غير المريحة، ولا المربحة، وستقدم لا محالة على شطحات وخرجات خلال الأيام المقبلة، كلها تعبير عن عمق الأزمة والغرق في أوحال المطبات التي اتسعت رقعتها، أخيرا، وعلى مختلف الجبهات، الاجتماعية والعسكرية، وحتى الإنسانية، فـ “بوليساريو” تعتزم، خلال الأيام المقبلة، إغلاق المخيمات كلية أمام الجميع، علها تسيطر على الوضع الذي يزداد سوءا، كما أنها سرحت المتدربين في المدارس العسكرية، بحجة رمضان، وانتشار وباء كورونا، وكأن ساعة الحقيقة قد دقت، لتحصد عصابة المخابرات الجزائرية في تندوف حصيلة سنوات الخداع والتدليس، الذي مارسته على بؤساء لا حول لهم ولا قوة.