نفاد مخازن التموين في الجزائر

وال وقائد منطقة عسكرية لتأمين بيع حمولة شاحنة من المواد الغذائية

تشهد الأسواق الجزائرية، ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المواد الأساسية، وندرة مستفحلة في سلع أخرى، قبيل أسابيع من حلول شهر رمضان، في وقت يشتكي الجزائريون من تدني المستوى المعيشي وتراجع القدرة الشرائية أمام تهاوي أسعار الدينار، ما دفع البعض إلى التوجس من ارتفاع معدلات الفقر في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وفوجئ الجزائريون في الأيام القليلة الماضية بأزمة التموين بزيت المائدة، الذي اختفى من المحلات التجارية، وأصبحوا يقومون برحلات مضنية، بحثا عن قارورة زيت من سعة لترين، إذ كشفت تقارير إعلامية أن الحصول على المواد الغذائية يكون إما بالوقوف ساعات في طوابير طويلة، أو عن طريق المحسوبية مع صاحب المحل الذي لا يبيعها إلا للمقربين.

ونقل موقع “الجزائر بارت”، الناطق بالفرنسية، أن واليا وقائد منطقة عسكرية كانا أمام طابور من كيلومتر اصطف فيه الراغبون في الحصول على الزيت، وأنه يتعذر تأمين توزيع حمولة شاحنة صغيرة من المواد الغذائية المفقودة دون وجود قوات الدرك والجيش، كما حدث أول أمس السبت في “الميليا” بولاية جيجل.

وكشف الموقع المذكور أن السلطات العسكرية وجهت دعوة إلى سكان الميليا للتجمع في طوابير لا تنتهي للاستفادة من قارورة زيت، علما أن سكان المدينة يزيدون عن 100 ألف، في ولاية من 700 ألف نسمة.

ووصفت المصدر المذكور حشود طالبي التموين بـ”الطوابير التي لا نهاية لها”، والمحاصرة من سريات قوات من الدرك مسلحة كما في زمن الحرب مع الجماعات الإسلامية في تسعينات القرن الماضي، بعد أن أصبحت أغلب المواد الغذائية “أغلى من الذهب أو الفضة في بلد به ثروات طبيعية هائلة” يكتب الموقع المذكور.

وأفاد الموقع أن عملية التوزيع في “الميليا” يحضرها رئيس البلدية ومنتخبوها ورئيس الدائرة ووالي ولاية جيجل، التي تفاوضت مع صاحب محل تجاري للحصول على “صفقة” بيع الزيت بسعر 600 دينار.

ووصلت أزمنة المواد الغذائية إلى خطر انقطاع التزود باللحوم أيام رمضان، إذ استنفرت الحكومة لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتجارة وقطاعات أخرى لدراسة الكمية التي سيتم استيرادها من اللحوم المجمدة.

وكشفت وزارة الفلاحة الجزائرية أن مجلس الحكومة، صادق بحر الأسبوع الماضي، على مشروع لإعفاء مادة “النخالة” من الرسم على القيمة المضافة وهو الإعفاء الذي سيتم تطبيقه “في أقرب وقت ممكن” قصد دعم نشاط المربين وتحفيزهم لزيادة الإنتاج.

وأعلنت الحكومة عن الكميات التي يعتزم الديوان الوطني لتربية الأنعام (اوناب) تسويقها من الدجاج المجمد والبالغة أكثر من 10 آلاف طن، داعية المواطنين الى الحفاظ على سلوكهم الاستهلاكي “العقلاني” وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروج لندرة المنتجات في ظل الوفرة المسجلة في المخازن.

ياسين قُطيب