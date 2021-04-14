حجز خمسة أطنان من “الشيرا” بآسفي

مصادر”الصباح” تقدم فرضيات لتفكيك خيوط هذه العملية

قادت الصدفة وحدها عناصر البحرية الملكية للدرك الملكي، إلى العثور في الساعات الأولى، من صباح الخميس الماضي، على كميات مهمة من مخدر الشيرا، بعرض سواحل شاطئ الكاب (البدوزة)، إذ بلغت كمية مخدر الشيرا التي تم العثور عليها، حوالي خمسة أطنان.

واستعانت عناصر الدرك الملكي بزورق مطاطي وقارب للصيد في ملكية أحد البحارة لنقل كميات المخدرات، التي تم حجزها إلى منطقة رسو قوارب الصيد، بميناء الصيد الساحلي، قبل نقلها على متن شاحنات إلى مستودع تابع لإدارة الجمارك.

وتشير معطيات دقيقة حصلت عليها «الصباح»، إلى أن العثور على كميات مخدر الشيرا، كان قريبا من المنطقة التي ضُبطت بها قبل حوالي سنة كمية من مخدر الشيرا تقارب حوالي ثلاثة أطنان، والتي تورط فيها دركي ومالك وحدة فندقية ومتهمون آخرون، اثنان منهم يتحدران من إحدى مدن الشمال، وهي القضية التي مازالت معروضة على القضاء بآسفي، في حين لم يتم الوصول إلى الرأس المدبر، الذي يفترض أنه يقبع بالسجن المركزي مول البركي، على اعتبار أن عدة مكالمات هاتفية صادرة من سجن مول البركي إلى أحد الرؤوس المتورطة في هذه القضية.

وفور إشعار القيادة الجهوية للدرك الملكي، بالعثور على كميات مهمة من مخدر الشيرا ملفوفة بإتقان وملقاة بعرض البحر، حتى أعلنت حالة استنفار قصوى بثكنة النقيب الحريزي، إذ انتقل قائد سرية الدرك الملكي بمعية القائد الجهوي للدرك بآسفي، وعناصر المركز القضائي والفصيلة القضائية إلى المكان، وتم تمشيط المناطق القريبة من الشريط الساحلي لكاب البدوزة إلى الحدود مع الواليدية، ونصب حواجز دركية بالعديد من النقط، دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف أي مشتبه فيه، إلى حدود ظهر الخميس الماضي. وتسارع عناصر الدرك الملكي الزمن، من أجل فك لغز هذه الكميات المهمة من مخدر «الشيرا»، التي تم حجزها.

وقدمت مصادر»الصباح»، عدة فرضيات لتفكيك خيوط هذه العملية، منها أن أفراد الشبكة على دراية جيدة بالمنطقة، على اعتبار أن منطقة البدوزة، أصبحت ملجأ لشبكات المخدرات لتهريبها نحو الديار الإسبانية، مستغلة وعورة المسالك والتضاريس المؤيدة إلى البحر، وهو ما يطرح تحديات جديدة على عناصر الدرك الملكي، التي فطنت إلى نشاط هذه الشبكة، واضحت تقوم بحملات تمشيطية يومية على طول الشريط الساحلي لإقليم آسفي.

وتضيف المصادر نفسها، أن التخلص من كل تلك الكميات من مخدر الشيرا، قد يكون مرتبطا بعطب في قوارب نقل المخدرات، ما جعل أفراد الشبكة يتخلصون من المخدرات بإلقائها في عرض البحر، مستدلة في ذلك على أن شبكة تهريب المخدرات التي تورط فيها دركي من مركز البدوزة خلال أقل من سنة، انكشف أمرها نتيجة عطب أصاب دراجة مائية في ملكية الإسبانيين، اللذين قدما لنقل المخدرات عبر زورق مطاطي.

وحجزت عناصر الدرك الملكي طنا من «الشيرا»، قبل ثلاثة أيام، ليتم ضبط شحنة تصل إلى خمسة أطنان، تم التخلص منها بعرض البحر.

محمد العوال (آسفي)