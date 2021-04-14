“بيجيدي” يتمرد على المحكمة الدستورية

رئيس الحكومة قلق والأمانة العامة تواصل “البكاء” والعويل على القاسم الانتخابي

تشبث سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، الذي تعافى من نزلة برد حادة، ومعه الأمانة العامة لحزبه، برفض إعمال القاسم الانتخابي، كما صودق عليه في المؤسسة التشريعية، ونال تأييد المحكمة الدستورية على أساس عدد المسجلين وليس المصوتين.

ولم يتأخر رد الأمانة العامة على قرار المحكمة الدستورية، إذ تحول جميع أعضائها إلى فقهاء في القانون الدستوري، مؤكدين بصوت واحد، أن “إقرار القاسم الانتخابي على أساس المقيدين، اختيار غير ديمقراطي ويمس بالشرعية الانتخابية، ويتعارض مع كل القواعد، التي أسست للاختيار الديمقراطي، باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.

وقبل موقف الأمانة العامة من قرار المحكمة الدستورية، كان العثماني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، المنعقدة أول أمس (السبت)، اعتبر أن القاسم الانتخابي “غير مقبول ونحن متشبثون بموقفنا إزاءه، وعلينا الاستمرار في النضال وأن نتسلح بالأمل والإيجابية، لكي نسير إلى الأمام في سبيل الوطن”.

ولم يكتف العثماني بذلك، بل اعتبر أن حزبه لا يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وحده، بل يرفض أيضا إزالة العتبة في الانتخابات الجماعية، مؤكدا في تحد لقرار المحكمة الدستورية: “هذا أخطر، لأن إزالة العتبة ستؤدي إلى بلقنة الخرائط السياسية، ما سيؤدي إلى صعوبات في تشكيل الأغلبية، وهذا لديه تداعيات صعبة على حياة المواطنين، لأن الجماعات هي التي تدبر حياتهم”.

وعلى خلاف الأمين العام، قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، ووزير الشغل، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية “محصن من الناحية القانونية، ولا يمكن الطعن فيه، لكنه قابل للنقاش”.

ولم ينته “المصباح” من البكاء والعويل على القاسم الانتخابي، إذ أكدت الأمانة العامة للحزب أن “القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة، والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه، من خلال المشاركة في عملية الاقتراع، كما أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي، بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن أنه شارد ديمقراطيا وناشز عن التجربة العالمية المقارنة”.

واعتبرت الأمانة العامة لـ “المصباح” أن “إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو إجراء تراجعي تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري”.

وخلص اجتماع قيادة “المصباح”، إلى أن إقرار القاسم الانتخابي نفسه، يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع، لأنهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف، كما أنه سيسهم في تمييع عمل المؤسسات، ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية.

عبد الله الكوزي