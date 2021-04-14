وأخيرا… القضاء ينصف نور

أقر بنسبها إلى والدها المحامي بهيأة البيضاء

أنصفت المحكمة الاجتماعية بالبيضاء، صباح أمس (الاثنين)، الطفلة نور بتأكيد نسبها إلى والدها المحامي بهيأة البيضاء.

وانطلقت قضية الطفلة نور بشأن النسب، في 25 شتنبر 2019، تاريخ تسجيل المقال، بالموازاة مع الملف المثار أمام المحكمة الزجرية الذي تتهم فيه ليلى، أم الطفلة نور، بالمشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد، لتنطلق جلسات المحاكمة في ذلك الملف، أوقفتها الجائحة لشهور، لتصدر هيأة المحكمة في 18 يناير الماضي حكما تمهيديا بشأن إجراء خبرة جينية يعهد بها للمختبر العلمي للشرطة بالبيضاء تتحدد عناصرها باستدعاء الطرفين وعدم انجاز الخبرة إلا بعد التأكد من توصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وإجراء تقرير تقني حول مطابقة البصمة الجينية من عدمه بين الطفلة نور من والدتها ليلى والمدعى عليه، غير أن المدعى عليه لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي بعلة عدم توصله شخصيا بالاستدعاء، فقررت المحكمة في جلسات موالية استمرار تأخير الملف قصد إمهال وإعذار المدعى عليه للانتقال إلى مختبر الشرطة العلمية وإنجاز الخبرة الجينية مع إعلام دفاعه بذلك، لكنه لم يلتزم، لتصدر حكمها بثبوت نسب الطفلة لأبيها.

واعتبر محمد الهيني، دفاع الطفلة نور، أن حكم المحكمة الاجتماعية بإثبات النسب يعتبر حكما تاريخيا في مجال حفظ حقوق الأطفال بخصوص الأنساب ويشرف القضاء المغربي لأنه طبق الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية بشكل عادل و”يحق لنا أن نفخر به محامين وحقوقيين”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قرارات محكمة النقض تواترت على أنه لا يمكن اللجوء للخبرة لإثبات النسب للشبهة إلا إذا اشتهرت الخطبة بين المخطوبين وكان الحمل أثناءها وأنكر الخاطب الحمل منه، وأن حكم المحكمة الاجتماعية الصادر أمس رتب الآثار القانونية الناتجة عن رفض المطلوب الخضوع للخبرة الطبية القضائية الجينية المأمور بها تمهيديا لإثبات النسب، رغم توصله بالاستدعاء من قبل الخبير المكلف وإنذار المحكمة.

وأشار الهيني إلى أن رفض المدعى عليه إجراء الخبرة المأمور بها يعد إقرارا قضائيا على صحة النسب، كما أن المادة 151 من مدونة الاسرة على أنه “يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي، والمادة 152 من المدونة نفسها تنص على أنه من أسباب لحوق النسب الفراش، والإقرار، والشبهة”، وتواتر العمل القضائي الفرنسي على أن المحكمة لما لها من سلطة، تلزم أحد أطراف الدعوى بالامتثال للأمر القضائي الصادر عنها بإجراء خبرة، واعتبار الامتناع عن الخضوع لها بدون مبرر مقبول قرينة على تفنيد مزاعم الممتنع.

وأثارت قضية ليلى والمحامي نقاشا قانونيا بخصوص مسألة إثبات النسب في القضايا، التي لا تعرف توثيقا لعقودها، والتي تحولت بقدرة قادر إلى قضايا خيانة زوجية مع انعدام حالة التلبس، وهو الجزء الثاني من الملف الذي مازال يناقش أمام المحكمة الزجرية الابتدائية. وتفجر الملف بعد اعتقال ليلى أم الطفلة بتهمة الخيانة الزوجية بناء على شكاية تقدمت بها زوجة المحامي وهي محامية أيضا، إذ توبعت ليلي بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والتهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، فيما تقرر حفظ متابعة المحامي الزوج، بعد تنازل المشتكية.

كريمة مصلي