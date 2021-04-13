تأييد إعدام قاتل الطفل “عدنان”

غرفة الجنايات الثانية واجهته بتهمة القتل العمد وهتك عرض قاصر والاختطاف والتنكيل بجثة

قررت غرفة الجنايات الثانية باستئنافية طنجة، الأربعاء الماضي، تأييد الأحكام الابتدائية، التي أصدرتها الغرفة الابتدائية في حق المتورطين في جريمة قتل الطفل عدنان بوشوف، لتضع بذلك نهاية لملف مثير حظي بمتابعة واهتمام كبيرين، من قبل الرأي العام المحلي والوطني. وأكدت الهيأة القضائية حكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي في القضية، المدعو (ع. ح)، الذي تمت مؤاخذته من أجل جناية «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتغرير وهتك عرض قاصر دون 12 سنة والاختطاف والاحتجاز والتمثيل بالجثة وإخفاء معالم الجريمة”، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 392 وما بعده من القانون الجنائي المغربي.

كما أيدت المحكمة القرارات الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة أشخاص آخرين، توبعوا من أجل تهمة «عدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها»، وقضت في حقهم بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم يؤدونها لخزينة الدولة، مع تحميلهم صائر الدعوى العمومية والإجبار في الأدنى. ونطقت الهيأة بحكمها، بعد أن استمعت للمتهمين الأربعة، حيث أكد المتهم الأول براءته من القتل والاغتصاب، مبرزا أنه كان ضحية لشركائه الثلاثة القاطنين معه بالشقة نفسها، الذين كانوا يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في اختطاف الأطفال ومطالبة أسرهم بفدية مالية، مشددا على أنه نفذ خطتهم واستدرج الطفل “عدنان” إلى الشقة قبل أن يسقط صدفة من الدرج وأصيب بجروح بالغة عجلت بوفاته، وهو ما دفعه إلى دفنه والتخلص منه بحديقة مجاورة للمنزل تحت ضغط شركائه الثلاثة، الذين هددوه بالقتل إذا لم ينفذ تعليماتهم، وهي التصريحات التي نفاها المتهمون الثلاثة جملة وتفصيلا.

وتعود وقائع هذه الجريمة المروعة، التي هزت الرأي العام بمختلف فئاته المجتمعية، ليلة سابع شتنبر الماضي، حين اختفى الطفل “عدنان” في ظروف غامضة، ما دفع والده إلى إخطار السلطات المحلية بالأمر، لتنخرط المصالح الأمنية بالمدينة في سباق مع الزمن لفك لغز اختفاء الطفل عدنان، معتمدة في أبحاثها وتحرياتها على مراجعة أشرطة بعض الكاميرات المثبتة بواجهات بعض المحالات التجارية الموجودة بالحي، التي رصدت إحداها الضحية رفقة شخص مجهول، ما أكد أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية. و أسفرت عمليات البحث والتشخيص، عن تحديد هوية المشتبه فيه، وهو من مواليد 1996 بالقصر الكبير ويشتغل بأحد المعامل الموجودة بالمنطقة الصناعية بالمدينة، إذ بعد أيام من المراقبة والترصد، ألقي القبض عليه رفقة ثلاثة من أصدقائه، الذين يقطنون معه بالشقة نفسها، بشبهة التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها.

المختار الرمشي (طنجة)