بوشارب تتفقد مشاريع تثمين القصور والقصبات بميدلت

قامت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس السبت، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة بإقليم ميدلت في مجالات التعمير وتثمين القصور والقصبات.

وتفقدت بوشارب، التي كانت مرفوقة بعامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، برنامج التأهيل الحضري لميدلت في إطار سياسة المدينة (الشطر الثاني) 2020-2022.

ويهم المشروع، الذي رصدت له ميزانية بنحو 67.87 مليون درهم، على الخصوص، إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز في المدينة، وتهيئة الحدائق والساحات العمومية، وكذا تقوية وتأهيل المرافق والتجهيزات الأساسية.

ويتم تمويل هذا المشروع، الذي تشرف عليه شركة “العمران” درعة تافيلالت، من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (25.62 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لميدلت (19 مليون درهم)، والجماعة الترابية ميدلت (7 ملايين درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (16.25 مليون درهم).

وقامت الوزيرة بزيارة ورش مشروع تجزئة أكلمام الذي تنفذه شركة العمران درعة تافيلالت بإقليم ميدلت، والذي يهم ما مجموعه 1113 قطعة أرضية مختلفة المساحات تستجيب لمختلف حاجيات السكان.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من أشغال هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 250 مليون درهم، في نونبر المقبل.

كما تفقدت السيدة بوشارب مشروع ترميم قصر زاوية سيدي حمزة وتهيئة الطريق المؤدية إليه في إطار برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.

ويشمل هذا المشروع تهيئة وترميم قصر زاوية سيدي حمزة ومحيطه، والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري بالإقليم، وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مساهمة البرنامج في الأنشطة المدرة للدخل وبناء القدرات.

(ومع)