بانون و الكعبي ضمن أفضل لاعبي العصبة

اختارت مجلة “فرانس فوتبول”، المغربيين أيوب الكعبي، مهاجم الوداد الرياضي، وبدر بانون، مدافع الأهلي المصري، ضمن منتخب الدور الأول لدوري المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية.

وسيطر لاعبو شمال إفريقيا على قائمة أفضل اللاعبين في مرحلة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكشفت المجلة الفرنسية عن أفضل خمسة لاعبين في هذا الدور فى تقرير نشرته في موقعها الرسمي.

ويتألق المهاجم الكعبي بشكل كبير مع الوداد بعد عودته من رحلة قصيرة في الدوري الصيني، ونجح فى تسجيل أربعة أهداف خلال الموسم الجاري من المسابقة، ليقود فريقه إلى دور ربع النهائي، فيما يقود بانون فريقه الأهلي محليا وقاريا، ويعتبر من بين أفضل المدافعين في الدوري المصري.

وتتكون قائمة أفضل خمسة لاعبين من أمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد الجزائرى، وأيوب الكعبي مهاجم الوداد الرياضي، ومحمد علي بن رمضان لاعب الترجى التونسي، ومعاذ حداد مدافع مولودية الجزائر، وبدر بانون مدافع الأهلي المصري.

نور الدين الكرف