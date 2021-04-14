اتفاقية اقتصادية بين المغرب وجنوب إفريقيا

هل يتمكن الاقتصاد من تقليص الهوة في العلاقات السياسية المغربية الجنوب إفريقية؟ سؤال طرحه عدد من المتتبعين بعد التوقيع على برتوكول اتفاقـ الخميس الماضي، بين القطب المالي للدار البيضاء والوكالة الرسمية «ويسغرو» (Wesgro)، الجنوب إفريقية، المكلفة بالنهوض بالسياحة والتجارة والاستثمارات بمنطقة الكاب وغربها. وأفادت مصادر أنه تم التوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بتقنية المناظرة المرئية، من قبل سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي، و»تيم هاريس»، مدير الوكالة الجنوب إفريقية. وأشار الطرفان إلى أن التوقيع على البرتوكول يمهد لوضع الطريق لوضع منصة لدعم المقاولات في مشاريعها الاستثمارية، سواء لفائدة المقاولات المغربية الراغبة في الاستثمار بجنوب إفريقيا أو نظيراتها الجنوب الإفريقية التي تبحث عن فرص استثمار بالمغرب. واعتبر يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب إفريقيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إبرام هذا الاتفاق يعكس الاهتمام المتزايد لعدد من المقاولات الجنوب إفريقية بالإمكانيات الواعدة للسوق المغربي، الذي يعد حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، كما أن المغرب يتوفر على أسس ماكرو-اقتصادية قوية وبنيات تحتية حديثة ومجموعة متنوعة من الفرص.

وذكر سفير المغرب بجنوب إفريقيا أن هذا التعاون الإفريقي سيفتح آفاقا قوية وإيجابية لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدان الإفريقية، مضيفا أنه سيمكن المقاولات المغربية من استكشاف أكثر وضوحا للإمكانات الاقتصادية لمنطقة الكاب الواقعة في أقصى جنوب القارة.

وأوضح سعيد الإبراهيمي، عقب التوقيع على برتوكول الاتفاق أن هذه المبادرة تهدف إلى توسيع مجال النفوذ الاقتصادي للجانبين، وفتح فرص جديدة لأوساط الأعمال، مضيفا أن الطرفين يطمحان بواسطة بروتوكول الاتفاق إلى توفير قنوات تجارية متعددة بين منطقة غرب الكاب والدار البيضاء.

وأشار الإبراهيمي إلى أن فرصة نمو القارة الإفريقية هي بين أيدي أمم إفريقية، إذ يتعين أن تكون الدينامية الاقتصادية إفريقية في مستقبل قريب، إذا رغبت البلدان الإفريقية في تحقيق مستوى عال من القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

وشدد تيم هاريس، من جانبه، على أن المغرب وجنوب إفريقيا لديهما الكثير من الجوانب المشتركة، إذ يعد البلدان في مراحل متشابهة من التطور، ويعتبران نقاط ولوج نحو فرص إفريقية أوسع، كما لديهما تفاؤل مماثل في ما يتعلق بإمكانياتهما الاقتصادية.

ع. ك