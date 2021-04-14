تفكيك شبكة للاتجار في “البيرمي”

تساعد زبناءها في الغش في الامتحانات للحصول عليه بواسطة أجهزة اتصال لاسلكية

فككت المصالح الأمنية بفاس ومكناس، شبكة مختصة في التزوير والتدليس، للحصول على رخص السياقة باستعمال طرق غير قانونية. وأوقفت 7 متهمين، بينهم مالكو محلات لتعليم السياقة، فيما ينتظر أن يطيح تعميق البحث، برؤوس أخرى قد تكون لها علاقة بالشبكة.

وحسب مصادر “الصباح”، يوجد بين الموقوفين المتراوحة أعمارهم بين 30 سنة و47، 3 مسيرين لمؤسسات خصوصية لتعليم السياقة بمكناس وتازة، كشفت الأبحاث والتحريات ضلوعهم في مساعدة مرشحين لاجتياز اختبار نيل رخصة السياقة، في الغش خاصة في الامتحانات النظرية والتطبيقية.

وألقت المصالح الأمنية القبض في إطار البحث، الذي أعقب إيقاف متهم رئيسي بمكناس، على ثلاثة أشخاص آخرين اتضح أنهم يتوسطون ويستقطبون الراغبين في اجتياز الاختبار وينسقون مع مالكي تلك المؤسسات، لتسهيل الغش والتدليس، مقابل إتاوات مختلفة.

وفككت الشبكة التي تنشط في التزوير وتستعمله في الحصول على وثائق رسمية مختلفة باستعمال التدليس والغش، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”.

ومكنت عملية المراقبة السرية، التي لجأت إليها المصالح الأمنية لإسقاط الشبكة، من إيقاف ثلاثيني بمكناس متلبسا بالغش أثناء اجتياز الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، قبل اقتياده إلى ولاية أمن فاس للتحقيق معه، الذي كشف بعضا من خيوط هذه الشبكة.

وكشفت أبحاث ميدانية وتحريات تقنية، باقي أفراد الشبكة خاصة أصحاب المؤسسات الذين اعتقلوا تباعا، واتضح بعد تنقيط الجميع أن 3 منهم من ذوي السوابق القضائية وقضوا عقوبات حبسية متفاوتة بالسجن، بعد مؤاخذتهم بتهم جنحية مختلفة.

وفتشت مصالح الفرقة منازل أغلب المشتبه فيهم بمدن فاس ومكناس وتازة، قبل حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والإدارية في اسم أشخاص كانوا يستعدون لاجتياز اختبار رخصة السياقة أو اجتازوه، إضافة إلى حجز 11 هاتفا محمولا مستعملا في التدليس.

ويعمد أفراد الشبكة المرشح أن تكون لها امتدادات أخرى، خاصة ببعض مدن الجهة، إلى تزوير ملفات الحصول على شهادات السكنى لفائدة الراغبين في اجتياز الاختبار، ومساعدتهم في الغش في الامتحانات النظرية والتطبيقية للحصول عليها بواسطة أجهزة اتصال لاسلكية.

حميد الأبيض (فاس)

“ديستي”

فككت الشبكة التي تنشط في التزوير وتستعمله في الحصول على وثائق رسمية مختلفة باستعمال التدليس والغش، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”.