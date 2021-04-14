اعتقال مهربي مخدرات بمليلية

تمكنت عناصر تابعة للحرس المدني الإسباني من اعتقال ثلاثة أشخاص، متهمين بالتورط في إدخال المخدرات إلى مليلية السليبة، بعد توصلهم بكميات من مخدر الحشيش، يتم رميها من فرخانة عبر السياج الفاصل.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية تمت عصر الخميس الماضي قرب المعبر الحدودي «باريوتشينو « الذي تم إغلاقه منذ بداية جائحة كورونا.

وأبرزت المصادر ذاتها أن المجموعة الإجرامية، كانت تعمل بطريقة خاصة وتستعمل أحد القاصرين في الخطوط الأمامية حيث يتلقى رزم المخدرات التي يتم رميها قرب المنطقة الحدودية. وأوضحت أنه مباشرة بعد تلقي القاصر لرزم المخدرات يقوم بنقلها إلى سيارة تكون مركونة قرب المكان، الذي يتم رمي المخدرات منه.

وأكد المصدر ذاته، أن المتهمين الرئيسين هما شابان أحدهما من جنسية إسبانية يبلغ من العمر 23 عاما فيما الثاني مغربي في الثلاثين من العمر، وتم تقديمهما للمحكمة فيما تم نقل القاصر، إلى مركز خاص بالقاصرين بالمدينة ذاتها.

وكشف المصدر أن المعنيين بالأمر كانا يتلقيان المخدرات مقابل 100 أورو لكل عملية يقومان بها لفائدة مهربي المخدرات، والتي يتم ترويجها بمدينة مليلية السليبة، وهي الطريقة التي يتم استخدامها لتهريب المخدرات. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إحباط عمليات تهريب المخدرات من المغرب إلى مليلية عبر رميها من السياج العازل بين الناظور ومليلية.

جمال الفكيكي (الناظور)