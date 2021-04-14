الوداد في قمة دور المجموعات

ضمن صدارة مجموعته بفوز على بيترو أتلتيكو وسيواجه الأهلي أو مولودية الجزائر أو بلوزداد في ربع النهاية

لم يكتف الوداد الرياضي باعتلاء صدارة مجموعته، بعد فوزه أول أمس (السبت)، على بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدفين لصفر، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، وإنما أنهى الدور متفوقا على كل الفرق المشاركة فيه.

وجمع الوداد 13 نقطة، من أربعة انتصارات وتعادل وهزيمة، شأنه شأن ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني، غير أنه يتفوق عليهما بالنسبة العامة، بعدما سجل الفريق الأحمر تسعة أهداف، ولم يسجل عليه سوى هدف.

وسجل هدفا الوداد، أول أمس (السبت)، في مرمى بيترو أتلتيكو، وليد الكرتي ومحمد أوناجم في الشوط الأول، إذ حسم المواجهة مبكرا، في وقت تعادل حوريا كوناكري الغيني بملعبه أمام كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بهدفين لمثلهما، في المباراة الأخرى عن المجموعة نفسها، ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي للدور ربع النهاية.

بالمقابل، سيكون ممثل المغرب الوحيد في العصبة، أمام محك مهم في ربع النهاية، إذ سيقابل أحد الفرق المتأهلة في المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، وهي الأهلي المصري وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر، فيما شهد دور المجموعات إقصاء أندية قوية تعودت على الوصول للمربع الذهبي، على غرار الزمالك المصري ومازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين، والهلال والمريخ السودانيين.

ومن المنتظر أن تلعب مباريات ذهاب ربع النهاية، في 14 أو 15 أو 16 ماي المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب في 21 أو 22 أو 23 من الشهر نفسه، على أن تحدد لجنة المسابقات بالكنفدرالية الإفريقية، تاريخ قرعة هذا الدور والأدوار الموالية، في الأيام المقبلة.

البنزرتي: لا نخشى أحدا

قال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، إنه حذر لاعبيه من التراخي، بعد تسجيل هدفين في الشوط الأول، مبرزا أن المواجهة لم تكن سهلة، كما اعتقد البعض.

وأوضح البنزرتي في تصريح بعد المباراة، أنه حث لاعبيه على الاستعداد للمباريات المقبلة، والتي ستكون صعبة أكثر من سابقاتها، مضيفا أن الوداد لا يخشى أحدا، ومستعد لمواجهة أي فريق في ربع النهاية.

وعبر البنزرتي عن سعادته بضمان صدارة مجموعته، ليبرز الفريق الأحمر قوته، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد الجيد للمرحلة المقبلة، والتي ستكون أصعب من دور المجموعات.

العقيد درغام