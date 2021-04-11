برقية تعزية ومواساة من الملك إلى الأمير تشارلز على إثر وفاة والده الأمير فيليب

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، وذلك على إثر وفاة والده صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “تلقيت بأسى عميق نبأ وفاة والدكم المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة”.

وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولكافة الأسرة الملكية، عن تعازي جلالته الصادقة وعميق تعاطفه.

وأضاف جلالة الملك “فلترقد روح صاحب السمو الملكي الأمير فيليب في سلام”.