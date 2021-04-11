الملك يعزي الملكة إليزابيث الثانية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، على إثر وفاة زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “تلقيت ببالغ الأسى نعي زوجكن المحبوب، صاحب السمو الملكي، الأمير فيليب، دوق إدنبرة”. “فلترقد روحه في سلام”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة، للملكة إليزابيث الثانية ولكافة أفراد الأسرة الملكية الجليلة والشعب البريطاني، باسمه الخاص، عن تعازي جلالته وعميق تعاطفه، وكذا عن تعازي الشعب المغربي.