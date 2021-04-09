المضيق…تسليم شيكات للمستفيدات من برنامج دعم النساء في وضعية صعبة

تم، أمس (الخميس) بالفنيدق، تسليم شيكات الدعم للمجموعة الرابعة من المستفيدات من برنامج دعم النساء في وضعية صعبة في إطار برنامج “جهات ناهضة”.

وجرى خلال هذا الحفل، الذي نظم بدار الثقافة بالفنيدق، تسليم شيكات لفائدة 22 فتاة وامرأة، من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المضيق – الفنيدق، لتمويل مشاريعهن الخاصة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تعرفها عمالة المضيق-الفنيدق لتحقيق إقلاع اقتصادي لفائدة الساكنة المحلية.

وقد بلغ مجموع المستفيدات من هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار حزمة من مبادرات الدعم الاقتصادي والاجتماعي للإنعاش الاقتصادي لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، إلى 80 امرأة وفتاة ينحدرن من عمالة المضيق الفنيدق، حيث تسلمت المستفيدات شيكات مالية لاقتناء تجهيزات ستمكنهن من إطلاق مشاريع خاصة مدرة للدخل.

وستستفيد هؤلاء النساء من العديد من الورشات التكوينية في ميادين التسويق والتدبير المالي والمحاسبة والدراسة التقنية للمشاريع، من أجل إنجاح مشاريعهن.

وتجري اللجنة التقنية المشتركة للتتبع والانتقاء سلسلة من الاجتماعات الدورية لدراسة طلبات الاستفادة من الدعم المادي ومواكبة النساء والفتيات حاملات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من أجل خلق أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية ،بهدف تحسين مداخيلهن وظروف عيشهن.