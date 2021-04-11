منعشون أمام الفرقة الوطنية

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا وتحقيقات شملت عددا من المستثمرين والمنعشين في المجال العقاري، من أجل فك ألغاز مجموعة من الاستفهامات حول ثرواتهم، وشبهات حول طريقة تفويت العقارات، ناهيك عن مواجهة بعضهم بملفات، ناجمة عن شكايات حول شبهات التزوير والاستيلاء على عقارات الغير وغيرها من التهم.

ويسود توجس لدى مجموعة من المستثمرين في المجال العقاري، إثر توصلهم باستدعاءات مفاجئة للمثول أمام محققي الفرقة الوطنية، ومباغتتهم بتحقيقات همت معاملاتهم وعملياتهم التجارية، وامتدت أيضا إلى مطالبتهم بالإدلاء بوثائق وعقود التملك وقوانين الشركات والبيانات المالية والتصاميم وشركائهم وغير ذلك، مما تتطلبه الأبحاث.

ولم تتسرب معلومات حول دواعي الأبحاث، بينما أوضحت مصادر “الصباح” أن ضمن المستثمرين من تورطوا في اقتناء عقارات وثائقها مشبوهة، من قبيل ملف مبني على شكاية أحيلت من قبل الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، على الفرقة الوطنية، يشمل البحث فيها متهمين على رأسهم ملياردير يملك فندقا من خمسة نجوم بالبيضاء، لتورطه في اقتناء عقار مساحة سبعة هكتارات ونصف هكتار، بناء على ملكية عدلية منجزة من قبل عدلين بالبيضاء، أحدهما هارب من العدالة بموجب مذكرة بحث لتورطه في تزوير محررات رسمية، وتم تحرير عقد التفويت بقيمة مليارين و100 مليون، مع استعمال شهود مشبوهين، رغم أن القيمة الحقيقية للعقار بالمنطقة نفسها تتجاوز 6 ملايير. وأنجز الملياردير مطلب التحفيظ باسم شركة، يعد مسيرها ومقرها بالفندق نفسه الذي يملكه.

وافتضحت العملية عندما تفاجأ الملاك الأصليون للعقار بحضور مهندس طوبوغرافي لتحديد المساحة في إطار مسطرة التحفيظ، إذ أبدوا رفضهم ورفعوا شكاية في الموضوع.

بالموازاة مع ذلك، أوقف محافظ عين الشق مطلب التحفيظ، بعد أن تبين له أنه بني على شهادة إدارية صادرة عن جهة غير مخولة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصباح”، فإن مشتبها فيه آخر، ادعى أنه صاحب الملكية، اتضح أثناء البحث أنه سبق اعتقاله في ملف تزوير وأدين بأربع سنوات سجنا نافذا، كما أنه متابع في ملفات أخرى مشابهة.

وتحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات أخرى لها علاقة بالمتهم نفسه، استعملت فيها شهادات إدارية مشكوك فيها، ومعتقل بموجبها متهمون، ضمنهم برلماني سابق، ناهيك عن ملف سطو بالمحمدية، ناتج عن شكاية عائلة معروفة تعرضت للسطو على عقاراتها، وضمن المتهمين فيها، رجال أعمال بالبيضاء، الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام واعتقلوا في وقت سابق.

وتتصدى محافظة عين الشق لعمليات استيلاء على عقارات بمنطقة كاليفورنيا بوثائق مشبوهة، ضمنها عقارات مجموع مساحتها الإجمالي 60 هكتارا، قسمت على ثلاثة مطالب تحفيظ، بالاستعانة بملاك وهميين، يستعملون وثائق وعقودا عرفية مشبوهة، يعود تاريخها إلى الأربعينات والخمسينات.

المصطفى صفر