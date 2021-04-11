شتات “بوليساريو” تحت “درونات” الجيش

سقوط قائد درك المليشيات وإصابة قيادي في الجبهة وتسريبات عن هروب غالي

اعترفت قيادة الجبهة الانفصالية بشتات مليشياتها تحت ضربات القوات المسلحة الملكية بالطائرات المسيرة عن بعد، إذ أكدت سقوط قائد ما يسمى “الدرك الصحراوي”، في ظل تسريبات مؤكدة عن إصابة قيادي كبير كان في موكب إبراهيم غالي، زعيم “بوليساريو” قبل استهدافه من قبل طائرات مغربية بدون طيار في منطقة “اكديم لشحم” قرب الجدار الأمني.

وكشف مصطفى ولد سلمى، المسؤول الأمني السابق في المخيمات، أن الجبهة الانفصالية كادت أن تفقد زعيمها في قصف تعرضت له وحدات اخترقت المنطقة العازلة في اتجاه المغرب، موضحا في تدوينة على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أن معلومات واردة عليه من الرابوني تؤكد أن غالي نجا من القصف، وأن مرافقه المكلف بالاتصالات اللاسلكية في رئاسة “بوليساريو” أصيب بجراح بالغة، بالإضافة إلى سقوط الداه البندير، قائد الدرك، الذي أكدت الإذاعة الجزائرية، أول أمس (الأربعاء)، وفاته أثناء محاولة اختراق الجدار الدفاعي.

وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن “بوليساريو” أن الداه البندير، قائد ما يسمى “سلاح درك الجبهة” سقط بغارة شنتها طائرة مسيرة مغربية، وهو ما أكدته صفحة منتدى “فار-ماروك” على فيسبوك، مسجلة مقتل “عدة عناصر قيادية” في العملية وإصابة مسؤول كبير في الجبهة.

ويهدف التحرك الجوي للجيش إلى مراقبة وتمشيط المنطقة العازلة من المسلحين، ما أسفر في عملية أول أمس (الأربعاء) عن مقتل عدة عناصر قيادية، من ضمنهم قائد ما يسمى درك الجبهة ونجاة المدعو إبراهيم غالي، أمين عام الجبهة، وذلك بعد عملية استخباراتية دقيقة، رصدت وتتبعت مسارات مشبوهة لمركبات ومدرعات داخل المناطق المقابلة للجدار الأمني.

وكرس البيت الأبيض الموقف الأمريكي من السيادة المغربية على الصحراء، بإعطائه الضوء الأخضر لإجراء مناورات “الأسد الإفريقي 2021″، يونيو المقبل، بين طانطان والمحبس والداخلة.

وانتهى اجتماع بمقر قيادة المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، بأكادير، بين ضباط من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بوضع آخر التصورات والتحضيرات لمناورات “الأسد الإفريقي 2021” التي ستنظم في يونيو المقبل بمشاركة 8 آلاف عسكري من عدة دول.

وقبل ذلك كشف الجنرال أندرو روهلينغ، نائب قائد الجيش الأمريكي بأوربا وإفريقيا، أن التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 21” سيمثل “فرصة كبرى لتعزيز واحدة من أعرق العلاقات الإستراتيجية والتي تجمع الولايات المتحدة والمغرب”، وقال خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: “بينما نستعد للاحتفال بالذكرى المائوية الثانية لافتتاح المفوضية الأمريكية في طنجة، فإن هذا التمرين يعزز العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، الشريك الأكبر للولايات المتحدة”.

وينتظر تنظيم تمرين “الأسد الإفريقي 21″، بمشاركة آلاف الجنود من الولايات المتحدة والمغرب وعدة دول من إفريقيا وأوربا، ببرنامج عمليات يهم مجالات متعددة، بما في ذلك تمرين بحري، وآخر جوي، وكذا تمرين للرد على تهديد كيميائي بيولوجي، إلى جانب أنشطة ذات طابع إنساني.

ياسين قُطيب