“القرويين” تحتفي بالحاخام بينتو

رئيس المحاكم العبرية أكد لـ «الصباح» أن الاستثناء في المغرب يتجلى في التعايش بين مسلميه ويهوده

احتفت جامعة “القرويين” في فاس، العاصمة العلمية للمملكة، قبل أيام، بالحاخام يوشياهو يوسف بينتو، رئيس المحكمة العبرية بالمغرب، في بادرة استثنائية لا يمكن أن تحدث في بلد إسلامي آخر، عدا المغرب، على اعتبار الرمزية التاريخية والدينية الكبرى التي تشكلها هذه الجامعة في الذاكرة الجمعية للمغاربة وعموم المسلمين.

وكانت زيارة ربي بينتو، المرشح لأن يصبح كبير حاخامات المغرب، إلى “القرويين”، ولقاؤه بعدد من القائمين على هذا الصرح العلمي والديني الهام، على رأسهم أمل جلال، رئيس الجامعة، ونائبه محمد أديوان، مناسبة لفتح نقاش واســــع ومهــــم، حـــــول الحوار بين الأديان، خاصة أنها تزامنت مع شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المقدس لدى المسلمين، واحتفالات اليهود المغاربة بـ “بيساح” (عيد الفصح اليهودي) و”ميمونة”.

وأتت الزيارة، التي قام بها الحاخام، المتحدر من أصول مغربية، إلى فاس، في سياق جولة ستقوده إلى مجموعة من المدن الأخرى مستقبلا، منها الرباط ومراكش وتطوان ووجدة ومراكش، الهدف منها إرساء أسس التعارف والحوار مع المؤسسات الدينية في المغرب من أجل إغناء روح التعايش والتسامح بين الديانتين الإسلامية واليهودية، باعتبارها عاملا مهما في إرساء السلام بين الشعوب في العالم، حسب ما أفاد مصدر مقرب من الحاخام، في لقاء مع “الصباح”.

من جهته، أوضح الحاخام بينتو، قائلا، في تصريح خص به “الصباح”، “يتميز المغرب بانفتاحه وتسامحه، مقارنة بباقي بلدان المنطقة. وفي الوقت الذي ينتشر خطاب التفرقة بين المواطنين، بشكل مؤسساتي، في العديد من البلدان، يعتبر بلدنا، بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للملك محمد السادس، نموذجا يحتذى به في الحوار الديني والانسجام الاجتماعي والتعدد الثقافي. وهذا هو الاستثناء المغربي بالفعل”. وأضاف “المغاربة يجب أن يتحدوا جميعا، مسلمين ويهودا، وراء جلالة الملك، من أجل تجاوز أزمة الوباء، التي أبانت أن الإيمان والروحانيات قيم ضامنة للاستقرار الاجتماعي والنفسي. نحن محظوظون لأن لدينا تاريخا وإرثا مشتركا. لقد عرفت الأندلس، في العهدين المرابطي والموحدي ازدهارا حضاريا استثنائيا في تاريخ البشرية، وكانت نموذجا غير مسبوق للعيش المشترك في مجتمع متعدد الثقافات، لم يتكرر إلى اليوم”.

ويعتبر ربي بينتو، واحدا من أهم الحاخامات اليهود في العالم. فإضافة إلى تأسيسه منظمة “شوفا إسرائيل” التي تملك فروعا في أكبر العواصم العالمية، وتشييده العديد من المدارس الدينية (اليشيفا)، فهو يحظى بعلاقات واسعة مع أهم السياسيين والزعماء في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الذين يزورونه بانتظام من أجل التبرك بدعواته ونصائحه.

ويوشياهو يوسف بينتو، هو حفيد الحاخام حاييم بينتو، دفين الصويرة، الذي يحظى بتقدير كبير من اليهود المغاربة، الذين يحجون إليه من مختلف مناطق العالم في موسم “الهيلولة”.

نورا الفواري