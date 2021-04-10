أول غريق بشاطئ طنجة

لقي شاب قاصر يبلغ من العمر 16 سنة حتفه غرقا، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما جرفته أمواج المحيط الأطلسي بشاطئ «الصول»، الذي يبعد بحوالي 12 كيلومترا غرب طنجة، ليكون أول ضحية مسجلة بالسواحل الأطلسية لمدينة البوغاز خلال السنة الجارية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الهالك، وهو من مواليد 2004، ويقطن بحي برواقة بمنطقة بنديبان، استغل عطلة الأحد للتوجه رفقة أحد أصدقائه إلى الشاطئ المذكور لممارسة الرياضة والترويح عن النفس، ونظرا لارتفاع الحرارة خلال هذه الأيام بمناطق الشمال، ولج الهالك البحر من أجل الاستحمام، إلا أن عدم درايته الكافية بفنون السباحة سهل مأمورية التيارات المائية التي جرفته إلى داخل البحر، قبل أن تبتلعه الأمواج ويختفي عن الأنظار.

وفور علمها بالحادث، حضرت إلى المكان السلطات المحلية رفقة فرقة الغطس، التابعة للقيادة الجهوية للوقاية المدنية بطنجة، التي عملت على انتشال جثة الهالك بعد أن عثرت عليها طافية على سطح البحر، لتقوم بنقلها إلى مستودع الأموات الجماعي بالمدينة، في انتظار تسليمها لأهلها من أجل إتمام إجراءات الدفن.

المختار الرمشي (طنجة)