تغريم شباب ضبطوا بمقهى للقمار

حكمت ابتدائية أزرو، مساء الاثنين الماضي، على مالك مقهى استقبل فيها شبابا ليلا، خارقا حالة الطوارئ الصحية وحولها لمحل قمار، بشهر واحد حبسا نافذا و1200 درهم غرامة نافذة بتهم «إدارة وتسيير محل لألعاب القمار ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بعدم احترام التوقيت المحدد لإغلاق المحل التجاري».

وقضت بأداء 8 أشخاص ضبطوا بالمحل لحظة مداهمته من طرف السلطة والمصالح الأمنية، 500 درهم غرامة لكل واحد منهم بتهم «مخافة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية»، بعدما توبعوا في حالة سراح مؤقت من طرف النيابة العامة بالمحكمة نفسها، مقابل كفالات متفاوتة.

وقررت هيأة الحكم مصادرة مبلغ كفالة متهمين لفائدة الخزينة العامة وتصفية مبلغ باقي الكفالات التي أداها 6 متهمين، بخصم مبلغ الغرامة وإرجاع الباقي لكل واحد منهم، بعدما ناقشت ملفه في الجلسة نفسها واستمعت إليهم ولمرافعات دفاعهم والنيابة العامة بعد تأجيل ذلك في جلسة سابقة لإدراج ملفهم.

حميد الأبيض (فاس)