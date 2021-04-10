إدانة سارق حدث بهشتوكة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهما يبلغ من العمر 17 سنة، عديم السوابق القضائية، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصوفة.

وجاء إيقافه إثر توصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة، بشكاية من ضحية بعد تعرضه للاعتداء، من قبل شابين بواسطة السلاح الأبيض وضرباه بعصا على ظهره وقاما بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، حين كان عائدا من عمله في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا.

وإثر هاته الشكاية، تم القيام بتحريات وأبحاث ميدانية، من أجل تشخيص هوية الجانحين وإيقافهما، وتكللت المجهودات الأمنية بإيقاف المشتبه فيه الأول، فيما تعذر إيقاف شريكه الذي اختفى عن الأنظار بعد تحديد هويته، وخلال الاستماع إلى الموقوف اعترف بالتهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان في حالة غير طبيعية رفقة مرافقه، لما لمحا الضحية يترجل، بعدها عمدا إلى تهديده في محاولة لسرقته ، وأمام تعنته أصاباه واستوليا على 1600 درهم كانت بحوزته.

أحمد سكاب (الجديدة)