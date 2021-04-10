36 سجنا لمتهمين بالسرقة بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين الماضي، متهمين من أجل السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

وتمكنت المصالح الأمنية يناير الماضي، من إيقاف المتهمين القاطنين بدوار» المهاجرين « بجماعة آيت يوسف وعلي، بإقليم الحسيمة للاشتباه في اقترافهما جرائم السرقة الموصوفة ليلا تحت التهديد بالسلاح.ويأتي تحرك المصالح الأمنية بناء على شكاية توصلت بها، من مواطن أفاد فيها تعرضه للسرقة ليلا تحت التهديد بالسلاح، والاعتداء عليه بالضرب من قبل المشتبه فيهما. ووضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهم السرقة الموصوفة بالليل و التعدد و استعمال السلاح و العنف.

وتابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بالليل والتعدد، واستعمال السلاح والعنف والتهديد والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح بالليل، والتعدد واستعمال العنف والتهديد به والسرقة والسكر العلني.

جمال الفكيكي (الحسيمة)