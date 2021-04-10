ليس هناك أي شخص آخر يمكن أن يبدأ حملة انتخابية قبل الأوان سوى حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، والبرلماني “الجوال” العائد، أخيرا، من رحلة استجمام بتركيا وألمانيا.

فمن حق شباط أن يدشن عودته إلى فاس، وإلى السياسة، بالشكل الذي يروق له، وأن يلمع صورته بالدهانات التي يريد، كما من حق فرع العدالة والتنمية أن يذكره بماضيه في العاصمة العلمية وفي الحزب، ويمارس معه اللعبة نفسها، أي الخروج الانتخابي قبل الوقت المحدد.

أجل، من حق كل واحد أن يفعل ما يشاء في حقل سياسي “مترع” بلا أبواب، لكن سيكون من اللياقة الوطنية أن يحرص شباط على احترام تدابير الوقاية والسلامة والتباعد، في زمن موسوم بالوباء والفيروسات وسلالاتها وطفراتها، وألا يقترف فن “الخطابة” أمام مواطنين لا يرتدون الكمامات.

إن مشهد شباط يلقي كلمة “مؤثرة” أمام جمع مكتظ من المغاربة، يثير الشفقة فعلا على مسؤولين يبهرونك في الإنشاء والنصائح، لكن عند أول امتحان يرتكبون الحماقات.

يوسف الساكت