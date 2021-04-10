لقجع: الخصوم دفعونا لتعديل قانون “كاف”

رئيس جامعة الكرة قال إن المغرب نجح في إقفال الباب على المتربصين بوحدتنا الترابية

اعترف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الغاية من تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، قطع الطريق على الدول المتحرشة بوحدة المملكة الترابية، لإقحام الكيان الوهمي بـ “كاف”.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، أن المغرب نجح في إغلاق الباب على أحلام المتربصين بوحدتنا الترابية، باعتماد شرط مهم قبل قبول أي عضوية جديدة بـ”كاف”، وهو اعتراف الأمم المتحدة بالبلد، الذي يرغب في الانضمام إلى الكنفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا التعديل حظي بمصادقة جميع الدول، بما فيها الجزائر وجنوب إفريقيا.

وأكد لقجع أن المغرب تعرض لضغوطات كثيرة من قبل المناوئين لوحدتنا الترابية منذ 2013، إذ شكلت تلك الحقبة سيطرة من قبل الجزائر على الكنفدرالية الإفريقية، وبالتالي أصبح من الصعب مواجهة تلك الصعوبات في كل مرة، سيما أن هدفها الوحيد كان هو دخول الكيان الوهمي إلى “كاف”، الشيء الذي دفع المغرب إلى إجراء التعديل المذكور على المادة الرابعة.

وقال لقجع إن أهم شيء في هذا التعديل، هو مصادقة خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد لـ “كاف”، عليه، معربا عن أمله في أن يكون تصويت موتسيبي فاتحة خير، لتحسين العلاقات مع جنوب إفريقيا، التي تعاكس إدارة ومصالح المملكة.

وصرح لقجع أن هذا الإنجاز جاء بفضل جهود الجميع، الذين استمدوا هذه الإستراتيجية من التعليمات الملكية السامية، التي رسمت خارطة طريق الرياضة الوطنية منذ مناظرة الصخيرات في أكتوبر 2008، مضيفا أن انتخابه في عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، مستمد من مصداقية الكرة المغربية، والدور الذي تقوم به على الصعيدين الدولي والقاري، ولمكانتها التاريخية.

صلاح الدين محسن