صحة العثماني تثير جدلا

أكد أحد المختبرات الطبية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غير مصاب بوباء كورونا، بعدما ظهرت نتيجة تحليلة “بي سي إر”، التي أجراها، أول أمس (الثلاثاء)، سلبية، وفق ما أكده أحد مستشاريه لـ “الصباح”.

وأفاد المصدر نفسه أن بعض المواقع الإلكترونية، نشرت أخبارا زائفة تتعلق بصحة رئيس الحكومة، وزعمت أنه مصاب بكورونا، وهو ما يتنافى وأخلاقيات مهنة الصحافة.

وبخصوص رفض رئيس الحكومة تلقي جرعة اللقاح المضاد لكورونا، نفى المصدر نفسه امتناع العثماني عنه، مؤكدا أنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح، منذ ثلاثة أسابيع، ولم تظهر عليه أي أعراض سلبية.

وبشأن إمكانية تأجيل موعد انعقاد المجلس الحكومي، المرتقب اليوم (الخميس) بالرباط، والذي يتم عادة عن بعد، بعدما تم تعليق لقاءات رسمية لرئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، وأمس (الأربعاء)، أحجم المصدر عن الجواب، وأكد أن انعقاد المجلس الحكومي مرتبط بتحسن الوضعية الصحية للعثماني الذي يعاني زكاما.

وأعرب العثماني عن شكره لجلالة الملك محمد السادس، على “العناية الكريمة التي خصني بها وعلى حرصه على حالتي الصحية”.

وذكر العثماني، في تدوينة له نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تلقيت عددا من الاتصالات يستفسر أصحابها عن وضعيتي الصحية، وإذ أشكرهم على اتصالهم، أخبر الجميع بأني فعلا أمر بوعكة صحية، لكن حالتي لا تدعو للقلق إن شاء الله، إذ أعاني منذ بضعة أيام زكاما، والتهابا في الجيوب الأنفية، ما اضطرني لتعليق عدد من الأنشطة والمواعيد”.

أ . أ