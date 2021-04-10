التواطؤ مع زيان يسقط شارية

معاملات مشبوهة بممتلكات الحزب وهياكله وعبث في أمواله ومحاولة إثارة الفتنة في الصحراء

قرر الحزب المغربي الحر، بأغلبية قيادته، توقيف إسحاق شارية من مهام الأمانة العامة، ونقل كل صلاحياته إلى نائبه أنور بن بوجمعة، إثر اجتماع للمكتب السياسي تدارس تفاصيل تقرير أنجزته لجنة التحكيم والتأديب للحزب، عن خروقات خطيرة وصلت حد إثارة الفتنة في الصحراء، والتواطؤ لفائدة الأمين العام السابق، محمد زيان، والتنازل عن ممتلكات الحزب وهياكله والعبث بأمواله.

وتطرق الاجتماع إلى انزلاقات خطيرة، وغير محسوبة العواقب، قام بها إسحاق شارية، الأمين العام، على منوال سابقه المخلوع، بشكل يتنافى مع مبادئ الحزب بعد الحركة التصحيحية وأخلاقيات العمل السياسي عامة، من ديمقراطية داخلية وشفافية ومحاسبة واحترام الفرقاء السياسيين والشخصيات الوطنية والمؤسسات.

وتضمن القرار، الموقع من قبل أنور بن بوجمعة وعقبة عبد الرحيم وضمأن محمد وخوادر يوسف وبحري منير وعائشة يحياوي، لائحة تهم التستر على ممتلكات الحزب لفائدة زيان وعدم تفعيل أي إجراء أو مسطرة لاسترجاع مطبعة الحزب وسياراته، ما اعتبره المكتب السياسي تواطؤا مع الأمين العام السابق، وعدم تفعيل المساطر القانونية اللازمة من أجل استرجاع المنظمات الموازية للحزب، من شبيبة ومنظمات نسائية، وعوض تسوية الملفات العالقة تمادي الأمين العام في التشهير بأعضاء المكتب السياسي وترويج الإشاعات والأكاذيب تجاههم واتهامهم بالعمالة والشيطنة.

وتستر الأمين العام على ممارسات خطيرة لبعض الموالين له، من قبيل عضو المكتب السياسي الذي أساء إلى الأعضاء المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، إذ وصف صحراويين بـ “بوليساريو”، مشككا في وحدويتهم، ورغم ذلك رفض شارية تفعيل مسطرة التأديب ضده وتجاهل تقريرا أنجز في الموضوع من قبل لجنة التقصي والتحقيق برئاسة يوسف خوادر المكلف بذلك من قبل المكتب السياسي، بالإضافة إلى استعمال الأمين العام سلاح الترهيب والضغط على أعضاء المكتب السياسي قصد إجبارهم على تقديم استقالاتهم، لإسكات الأصوات المعارضة.

وعدد القرار الصادر عن المكتب السياسي بعزل شارية والذي وجهت منه نسخة إلى الداخلية، لائحة خروقات وتجاوزات الأمين العام المنتخب حديثا، بدءا من التطاول والهجوم على شخصيات وطنية من رجالات الدولة ووزراء، في خرجات إعلامية وتوجيه اتهامات واهية دون دلائل ملموسة والتشهير بهم دون وجه حق، والمس بالمؤسسة الأمنية وتبني موقف زيان نفسه والذي على خلفيته قامت الحركة التصحيحية وأطاحت به.

ولم يدل الأمين العام بتفاصيل مصاريف مؤتمر المجلس السياسي المنعقد بالرباط في 26 دجنبر الماضي، والمؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد يومي 30 و31 يناير الماضي، بالإضافة إلى مصاريف كراء وتجهيز المقر الجديد بما يفوق 40 مليونا.

ياسين قُطيب