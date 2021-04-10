التزوير والنصب يسقطان مستثمرا عقاريا

لم تكد ابتدائية البيضاء تحكم ببراءة مستثمر عقاري من تهم النصب والتصرف في مال مشترك، حتى سقط أول أمس (الثلاثاء)، في يد مصالح الشرطة القضائية بالبيضاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال صفات وخرق قوانين حماية المعطيات الخاصة، وهي جرائم مرتبطة في آثارها بالملف القضائي نفسه المطعون فيه بالاستئناف والموجهة ضده شكاية إلى السلطة القضائية.

وعلمت “الصباح” أن المستثمر الذي بدأ مساره المهني جباسا قبل أن يحتال على بريطاني من أصل عراقي، شاركه في مشروع عقاري، ويتحول إلى مستثمر بالصدفة على أنقاض جرائم الاحتيال التي ارتكبها، وقع في شرك مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية الرحمة، أول أمس (الثلاثاء)، رفقة موظف تابع لجماعة البرنوصي، إثر الأبحاث التي أمر بها وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، والمتعلقة بشكاية جنحية تخص في الأصل التصرف في مال مشترك وبيع عن طريق الرهن شقق مملوكة لشركة عقارية تضم المشتكي والمتهم، إذ أن الأبحاث كشفت عقودا ووثائق مزورة وإيواء مبحوث عنهم بهويات غير هوياتهم، وغيرها من التهم.

وفوجئ الضحية بداية بشقق إقامة يملكها رفقة شريكه المتهم، قد فوتت إلى عدد من الأشخاص الذين سكنوا فيها بموجب عقود عبارة عن رهن قيمة كل واحد منه 12 مليونا، وسومة كرائية زهيدة، واعتقد أن الأمر محاولة من المشتكى به لوضع اليد منفردا على الإقامة وفرض الأمر الواقع، دون تمكين شريكه من نصيبه، ما دفعه إلى رفع شكاية في الموضوع.

وعمد المستثمر المشكوك فيه إلى تفويت شقق بإقامة تقع بحي الأزهار بالبرنوصي، لأشخاص تبين أن بعضهم مبحوث عنه، كما أن العقود التي استعملها لتمكينهم منها، مبرمة باسم أشخاص لا علم لهم بالواقعة، إذ استعملت هويات طيار عسكري من أصل مغربي يزاول في الجيش الفرنسي، وأخرى لدكتور ومهندس دولة متقاعد، وآخرين، بل وتم ربط الشقق بمادتي الماء والكهرباء عن طريق التزوير والاحتيال على لديك، باستعمال الوثائق نفسها، إذ أثناء توجه عناصر الشرطة إلى عنوان الطيار الفرنسي، تبين أنه يوجد بفرنسا. وأوضح أفراد من عائلته أنه لم يسبق له أن رهن أو اقتنى بل إنه لم يكن بالمغرب في تاريخ عقد الرهن، كما جرى استدعاء مهندس الدولة المتقاعد، ليوضح بدوره أن الأمر يتعلق بانتحال اسمه وبياناته، وأنه لم يسبق أن أنجز العقد الذي قدم له، وأصر بدوره على متابعة كل من تورط في ذلك، سيما أنه تعرض في وقت سابق لعملية مماثلة تم فيها الاستيلاء على عقار يملكه بالدروة. كما استمع إلى شخص آخر تبين أن المتهمين استعملوا بياناته التعريفية دون علمه.

وأثناء محاولة عناصر الشرطة القضائية معاينة الشقق للتأكد من هويات قاطنيها، فوجئت بأنهم فروا، لتسفر التحريات عن أن جلهم مبحوث عنه، وأحدهم ضده 11 مذكرة بحث بتهم ضمنها النصب.

وإلى حدود أمس (الأربعاء)، مازالت متواصلة لكشف جميع المتورطين.

المصطفى صفر