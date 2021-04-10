ثلاث سنوات لمبتز شواذ بوجدة

كان يستدرجهم لاتصالات مرئية ساخنة بـ “الواتساب” قبل ابتزازهم لمده بالمال

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة الاثنين الماضي إدانة متهم يبلغ اثنين وعشرين سنة، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفا درهم، بعد مؤاخذته بجنحة الحصول على مبالغ مالية بالتهديد بنسبة أمور شائنة وتسجيل أحاديث وصور الغير أثناء وجوده في مكان خاص بدون إذنه، بعد أربع جلسات كانت كافية لاقتناع المحكمة بصحة الوقائع، وجنحتها طبقا للقانون الجنائي.

وجاءت إدانة المتهم بعد إحالته خلال مارس الماضي على القضاء، بناء على شكاية تقدم بها شخص ادعى أنه يتعرض لابتزاز من قبل شخص مجهول يتخفى وراء حساب على على “فيسبوك”، مما أجبره على إرسال مبالغ مالية له عن طريق إحدى الوكالات المالية حيث بلغ عددها خمس مرات، ما دفع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، بعد الاستعانة بالمجموعة الرابعة لفرقة محاربة العصابات بالمصلحة نفسها، إلى فتح تحقيق تم بعده التوصل لهوية الجانح وتوقيفه وتفتيش منزله وحجز كل ما يفيد الأبحاث القضائية.

وخلال الاستماع للمتهم أمام هيأة المحكمة، أفاد بأنه تعرف على الضحية من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تبادل معه رسائل إلكترونية على الميسنجر، تبين له خلالها أن الضحية وحسب ادعائه له ميولات نحو الذكور، مما جعله يفكر في نصب فخ له بالظهور بمظهر الشاذ جنسيا والراغب في إقامة علاقة معه، وهو الأمر الذي تأتى له بجره لتبادل الرسائل حول موضوع الشذوذ الجنسي عبر حساب جديد ب”الواتساب”.

وأضاف المتهم العشريني أنه استطاع إقناع الضحية، ثم جره لاحقا إلى حوار عبر مكالمة مرئية والإيقاع به بعد تسجيله وهو في وضعية مخلة بالحياء، بعد تحميل تطبيق إلكتروني يساعد على تسجيل هذا النوع من المكالمات، وبالتالي إرغامه على تأدية مبالغ مالية، مقابل وعود بمحو مقطع المكالمة المرئية المخلة بالحياء وعدم نشرها على الأنترنيت، فاستجاب الضحية للتهديد وشرع في إرسال مبالغ مالية قصد ضمان عدم نشر المقطع، وبالطبع تصاعدت المبالغ المطلوبة والمرسلة، وتواترت التهديدات إلى غاية تقديم الشكاية، ثم الاعتقال والإحالة على القضاء.

وخلال أطوار المحاكمة تبين للهيأة القضائية أن هناك ضحايا آخرين تجهل هويتهم، إذ لم يتمكن الجانح من تسجيل مكالمات مرئية معهم، كما تبين للمحكمة أن أشخاصا آخرين كانوا يمدون المتهم الموقوف بالمال بعد مفاجأة المحكمة له بلائحة إرساليات مالية مجهولة السبب، ادعى أمام الهيأة أنه تلقى منهم هذه الأموال بدافع “عطفهم وشفقتهم عليه بسبب ظروفه الاجتماعية ورغبته في السفر إلى أوروبا” الأمر الذي لم يقنع الهيأة بذلك.

ورغم أن الأمر بقي في إطار الإفادات الملحقة بسبب عدم وجود شكايات لهؤلاء الضحايا، إلا أن المحكمة اعتبرتها إفادات عززت رأي الهيأة في المؤاخذة، الأمر الذي جعلها تقضي بإدانة المتهم.

محمد المرابطي (وجدة)