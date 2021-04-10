إدانة متهم باختطاف قاصر

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية التغرير بقاصر والاختطاف وهتك عرضها، بعدما استبعدت ظرف العنف.

وتقدمت الضحية رفقة والدتها، أمام الضابطة القضائية، وصرحت أمها في شكايتها، أن المتهم اقتحم منزلها ليلا واختطف ابنتها واحتجزها حتى الصباح. وأضافت أنها فوجئت بها غير موجودة بفراشها وخرجت تبحث عنها عند الجيران وقبل أذان الفجر، عادت وأخبرتها أنها كانت بمنزل المتهم.

وصرحت القاصر، أنها تعرف المتهم بسبب وجود محل عمله قرب منزل والدتها، وأنه كان يتحرش بها وكانت تصده، وعبر لها عن رغبته في الزواج منها، فقبلت الحديث معه.

وأكدت أنها بدأت تتحدث معه عبر الهاتف وليلة الحادث، فوجئت به يقتحم بيت والدتها ويطلب منها مرافقته، وأمسك من يدها وجرها معه. وقادها إلى غرفة توجد فوق محله الذي يعمل به ودفعها فوق السرير وجردها من ثيابها ومارس عليها الجنس بطريقة سطحية.

ولما عبرت عن رغبتها في مغادرة غرفته، صفعها صفعتين وأرغمها على البقاء معه. وقبل أذان الفجر سمعت والدتها تنادي عليها بأعلى صوتها، فاضطر إلى إخلاء سبيلها. وأعطت وصفا دقيقا للغرفة التي احتضنتهما.

ونفى المتهم أثناء الاستماع إليه، أي علاقة له بالقاصر، وأكد أنه يعرفها بسبب الجوار والتردد عليه لشراء مستلزمات بيت والدتها.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)