رسومات أطفال الصويرة بمتحف دنماركي

اختير عدد من الرسومات لأطفال من الصويرة، نتاج عدد من ورشات الرسم، نظمتها أخيرا، جمعية الصويرة موكادور حول جائحة كوفيد 19، لتأثيث واجهات متحف الدولة الدنماركي للفنون، أحد أهم المتاحف المخصص للفنون الجميلة.

ومكنت الورشات التي نظمتها الجمعية، الصغار الصويريين من إظهار إبداعهم، وفتحت المجال أمام خيالهم الواسع لإنتاج رسومات متنوعة ومختلفة من طفل لآخر، تضع تصورا لفيروس كورونا المستجد، الذي قلب العالم رأسا على عقب، من خلال 146 رسما تحمل الأمل والتفاؤل.

وأطلقت مدينة فيبروغ، مدينة اليونسكو الإبداعية في الفنون الرقمية، في 19 يناير الماضي، حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة للأطفال والشباب المتضررين جراء كوفيد- 19. وسعت هذه الحملة إلى تقاسم وتوجيه رسالة أمل ومساندة للأطفال في وضعية هشاشة عبر العالم.

ودعي الأطفال والشباب بشبكة المدن الإبداعية لمنظمة اليونسكو عبر العالم، إلى رسم وتقاسم رسائلهم المفعمة بالأمل لدعم ملايين الأطفال المتضررين في العالم.

واستفادت هذه الحملة من دعم واسع وعرفت نجاحا باهرا، حيث تم إنجاز أزيد من 3 آلاف رسم بريشات أطفال من 33 بلدا، من ضمنها الصين وكوريا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا، والمغرب ممثلا بالصويرة.

وقررت مدينة فيبورغ، بهدف تسليط الضوء على هذا الدعم العالمي، بتعاون مع متحف الدولة الدنماركي للفنون، عرض سلسلة من الرسومات بواجهات هذا المتحف، بهدف النهوض بالجانب الإبداعي للشباب المشاركين، حيث جرى توضيب عدد من الرسومات لإنجاز شريط مصور قصير.

عادل بلقاضي (مراكش)