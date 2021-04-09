الجراحة تغيب باعيو شهرا

أجرى محمد باعيو، حارس الجيش الملكي، عملية جراحية بإحدى مصحات الرباط، بعدما شعر بآلام حادة في بطنه خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وعلمت “الصباح” أن باعيو، الذي غاب عن دكة احتياط الجيش الملكي أمام اتحاد طنجة، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة، سيبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع، قبل الشروع في مرحلة الترويض، ثم العودة تدريجيا إلى الملاعب.

وعلمت “الصباح” أن الجيش الملكي يعاني نقصا في تركيبته البشرية، بسبب عدم اقتناع المدرب البلجيكي بمستوى بعض اللاعبين وإصابة آخرين، من قبيل أيمن الشباني، الذي خضع بدوره لعملية جراحية قبل مباراة طنجة.

عيسى الكامحي