الرجاء يواجه الحسنية بدون مدرب

إصابات تعقد مهمة الخضر والغموض مازال يلف وضعية سلامي

مازال الغموض يلف وضعية جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، قبل ساعات من إجراء مباراة حسنية أكادير، اليوم (الأربعاء)، لحساب الجولة 11 من البطولة.

وأدار هشام أبوشروان ومحمد بكاري، الحصص التدريبية للفريق الأخضر، بعد مباراة بيراميدز المصري في كأس الكنفدرالية الإفريقية، الأحد الماضي، رغم وعود سلامي للاعبيه والرؤساء السابقين للفريق، بإعادة التفكير في قراره الرحيل عن النادي.

وذكر مصدر مطلع ل»الصباح» أن سلامي مازال مدربا للرجاء، وأنه لم يقدم استقالته بعد، إذ يسعى المكتب المسير للاحتفاظ به، رغم ربطه الاتصال بمدربين آخرين لتعويضه.

من جهة ثانية، يواجه الفريق البيضاوي اليوم (الأربعاء)، مشاكل بسبب الإصابات، إذ تحوم شكوك حول مشاركة لاعبين مهمين، من بينهم عبد الإله الحافظي ومحمود بنحليب وعمر العرجون وسفيان رحيمي.

وحسب مصادر «الصباح»، فإن إصابة هؤلاء اللاعبين لا تدعو للقلق، لكن مشاركتهم اليوم (الأربعاء)، أمام حسنية أكادير، غير مؤكدة، بحكم أن الفريق تنتظره مباراة مهمة، الأحد المقبل، أمام بيراميدز، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات كأس «كاف».

ومن المقرر أن يجري الرجاء حصتين تدريبيتين، غدا (الخميس) وبعد غد (الجمعة)، قبل السفر في اليوم نفسه للقاهرة، عبر طائرة خاصة.

ويسعى الفريق إلى ضمان التأهل مبكرا من مجموعات «كاف»، وتفادي حسابات الجولات الأخيرة، إذ يملك تسع نقاط، متصدرا لمجموعته، أمام بيراميدز الذي يملك ست نقاط.

العقيد درغام