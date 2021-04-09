لحلو يغني عن التوحد

أصدر الفنان، نعمان لحلو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “التوحد”، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمرض التوحد الذي يصادف 2 أبريل من كل سنة، لتسليط الضوء على معاناة شريحة واسعة من المرضى.

وطرح الفنان نعمان الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على يوتوب، إذ حظيت بآلاف المشاهدات في ظرف ساعات قليلة.

وشارك في أحداث الفيديو كليب، الممثل نبيل عطيف ومجموعة من الأشخاص الذين يعانون مرض التوحد في مقدمتهم كريم بنعبد السلام، الذي يعاني بدوره بسبب المرض.

جدير بالذكر، أن كلمات الأغنية من تأليف سعيد نتوكل، ولحن وغناء نعمان لحلو، وتوزيع يونس الخزان، في حين أخرج الفيديو كليب محسن أمان.

ع. م