كونغولي لإدارة مباراة الوداد وبيترو

عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكونغولي جيان ندالا، لإدارة مباراة الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الانغولي، التي تجمع الفريقين في 10 أبريل الجاري، بملعب محمد الخامس، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية.

ويسعى الوداد خلال هذه المواجهة للفوز والحصول على نقطة من أجل المحافظة على صدارة المجموعة.

وتعرض الوداد السبت الماضي، لهزيمة صغيرة على يد كايزر شيفز الجنوب إفريقي بهدف لصفر، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات العصبة الإفريقية.

يذكر أن الوداد يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، على بعد نقطتين من حوريا كوناكري الغيني وكايزر شيفز الجنوب إفريقي.

نور الدين الكرف