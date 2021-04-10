اعتقال أب هتك عرض ابنته

اتهمته زوجته باستغلالها وأبحاث لكشف ملابسات القضية

أوقفت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن خنيفرة، أخيرا، شخصا، للاشتباه في تورطه في فضيحة جنسية تمثلت في هتك عرض ابنته.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف متهم من قبل زوجته بهتك عرض ابنتهما، البالغة من العمر ثلاث سنوات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الزوجة تتهم شريك حياتها، بهتك عرض الطفلة، مستغلا صغر سن الضحية وكذا انفراده بها، ليقرر دون تردد التحرش بها وهتك عرضها لإشباع نزواته الشاذة.

وأوردت مصادر متطابقة، أن افتضاح أمر الواقعة، تم بناء على توصل المصالح الأمنية المداومة في وقت متأخر من الليل، بشكاية من قبل أم الضحية كشفت فيها تعرض ابنتها لهتك العرض، من قبل جانح لم يكن سوى والدها.

واستنفرت الشكاية مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، التي أوفدت عناصرها إلى مسرح الجريمة، بحي أسكا، إذ جرى بتعليمات من النيابة العامة اقتياد الأب المشتبه فيه، إلى مقر الشرطة للتحقيق معه حول الفعل الجرمي المنسوب إليه.

وتقرر وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، في انتظار الاستماع إلى الضحية بحضور ولي أمرها لمعرفة تفاصيل وقوع الاعتداء، وما إن كان نتاج سلسلة من الاعتداءات السابقة، أم أن هناك شخصا آخر متورطا في هتك عرضها.

وللوقوف على الحقيقة كاملة، نقلت المصالح الأمنية الطفلة ووالدتها، إلى المستشفى، من أجل إخضاع الضحية للخبرة الطبية للتأكد من واقعة الاعتداء الجنسي، في انتظار التوصل بنتيجة الفحص الطبي.

وعلمت “الصباح”، أن فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الأب المتهم لكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها وخلفياتها، في انتظار الانتهاء من الأبحاث، وإحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال.

محمد بها