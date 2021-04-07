اعمارة: سد فاصك بكلميم “معلمة” ستكون لها إيجابيات سوسيو- اقتصادية

أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم (الأربعاء) بجماعة فاصك (إقليم كلميم)، أن مشروع سد فاصك يعد “معلمة” ستكون لها إيجابيات سوسيو – اقتصادية” على مستوى جهة كلميم واد نون.

وأوضح الوزير، الذي تفقد رفقة والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، تقدم الأشغال بهذا المشروع ، أن سد فاصك، الذي انطلقت الأشغال به 2018 ، يعد “معلمة من الناحية التقنية” وسيساهم، بالإضافة الى حماية كلميم من الفيضانات، في سقي ما بين 10 الى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.

وأبرز أن هذا السد، الذي تبلغ تكلفة إنجازه 1,5 مليار درهم وبحقينة في حدود 80 مليون متر مكعب، يعتبر أيضا “معلمة سياحية مهمة” بالنسبة للجهة والمنطقة.

وبالنسبة لتقدم الأشغال بهذا السد ، قال اعمارة الذي بدأ أمس (الثلاثاء) زيارة لجهة كلميم واد نون لتفقد منشآت مائية وتقدم الأشغال بالطريق السريع تزنيت – الداخلة، ” سنربح بضعة أشهر في البرنامج الأولي لتهيئة هذه المعلمة”.

وفي ذات السياق، أكد عبد الكريم أيت إهداد، رئيس إعداد سد فاصك، أن نسبة تقدم الأشغال بهذه المنشأة المائية بلغت 43 في المائة، مبرزا أن المشروع سيساهم طيلة فترة إنجازه في خلق 650 ألف يوم عمل هذا بالإضافة الى تأهيل اليد العاملة المحلية وخلق مناصب شغل قارة أثناء تشغيله.