الصين تزود المغرب بعشرة ملايين جرعة

كشفت مصادر مطلعة أن الصين ستزود المغرب، بعشرة ملايين لقاح “سينوفارم” ، خلال أبريل الجاري وماي المقبل.

ومن شأن هذه الكمية أن تساعد المغرب على مواصلة عملية التلقيح التي بدأها بشكل قوي وناجح، قبل أن تتسبب حرب اللقاحات في التأثير على الاستراتيجية المعتمدة، والتي كانت تقتضي تلقيح عشرة ملايين مواطن مع بداية رمضان ، حسب ما كشفه وزير الصحة في تصريح صحافي سابق.

ويشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، بلغ 4 ملايين و 382 ألف و 917 مستفيد، فيما جرى تطعيم 3 ملايين و 992 ألف و 324 مواطنا بالجرعة الثانية.