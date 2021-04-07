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الصين تزود المغرب بعشرة ملايين جرعة

منذ 5 دقائق
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A worker performs a quality check in the packaging facility of Chinese vaccine maker Sinovac Biotech, developing an experimental coronavirus disease (COVID-19) vaccine, during a government-organized media tour in Beijing, China, September 24, 2020. REUTERS/Thomas Peter - RC2X4J9VEK0Z

كشفت مصادر مطلعة أن الصين ستزود المغرب، بعشرة ملايين لقاح “سينوفارم” ، خلال أبريل الجاري وماي المقبل.

ومن شأن هذه الكمية أن تساعد المغرب على مواصلة عملية التلقيح التي بدأها بشكل قوي وناجح، قبل أن تتسبب حرب اللقاحات في التأثير على الاستراتيجية المعتمدة، والتي كانت تقتضي تلقيح عشرة ملايين مواطن مع بداية رمضان ، حسب ما كشفه وزير الصحة في تصريح صحافي سابق.

ويشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، بلغ 4 ملايين و 382 ألف و 917 مستفيد، فيما جرى تطعيم 3 ملايين و 992  ألف و 324 مواطنا بالجرعة الثانية.

منذ 5 دقائق
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