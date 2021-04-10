استنفار بهولندا بسبب موهبة مغربية

الجامعة تحاول استقطاب الهراوي وصحف محلية تتشبث به

يسابق الاتحاد الهولندي لكرة القدم الزمن لتأهيل اللاعب عبدو الهراوي، من أصول مغربية، من أجل اللعب للطواحين في المرحلة المقبلة.

ويخشى الهولنديون تكرار سيناريو حكيم زياش وزكرياء لبيض وسفيان أمرابط وزكرياء أبو خلال وأسامة الإدريسي، ممن فضلوا حمل قميص المنتخب الوطني، بدل هولندا، حيث يقيمون.

ويعد الهراوي أحد العناصر الأساسية للمنتخب الهولندي لأقل من 21 سنة، بالنظر إلى مؤهلاته الفنية العالية، كما ساهم في بلوغ الطواحين ربع نهائي كأس أمم أوربا للشباب، إذ صنف أفضل لاعبي خط الوسط بهولندا.

وسخر الاتحاد الهولندي منابر إعلامية للضغط على اللاعب الهراوي، من أجل إغلاق الباب نهائيا على إمكانية انضمامه إلى المنتخب الوطني، إذ كتبت صحيفة فوتبال أنترناسيونال: “هولندا أم المغرب، نتمنى بقاءه معنا، لأنه جزء منا”.

وعلمت “الصباح” أن الجامعة دخلت على الخط، لاستقطاب الهراوي بتكليف أحد منقبيها الموجودين في الأراضي المنخفضة، من أجل إقناعه باللعب للمنتخب الوطني.

ورغم أن الهراوي يلعب للمنتخب الهولندي للشباب، إلا أنه لم يحسم بعد في المنتخب الأول، الذي سيحمل قميصه مستقبلا، مفضلا التريث والتشاور مع أقربائه، المتحدرين من وجدة والناظور، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله الدولي.

وتلقى الهراوي عروضا للعب بأحد الدوريات الأوربية، خاصة إيطاليا وألمانيا، إذ يرغب بارما وبريمن في الاستفادة من خدماته في الموسم المقبل.

عيسى الكامحي