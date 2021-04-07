بورصة البيضاء…أداء متباين للمؤشرات عند الافتتاح

بصمت مؤشرات بورصة البيضاء، في حصة الافتتاح صباح اليوم (الأربعاء)، عن أداء متباين، نتج عنه ارتباك على مستوى وتيرة التداولات.

ففي الوقت الذي تراجع فيه مازي (مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) بـ 0,05% إلى 11.532,75 نقطة، قفز “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة)، بـ 0,04% إلى 940,75 نقطة.

وعلى بعد دقائق معدودة من الافتتاح، خسر ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر)، بدوره 0,05%، ليستقر عند 9.373,86 نقطة.

وبالمقابل، وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، تقدم مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بنسبة 0,06% إلى 10.519,49 نقطة، على عكس “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” الذي تراجع بنسبة 0,04%، مسجلا 9.863,38 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” فقد ربح من جانبه 0,05%، مستقرا عند 879,01 نقطة.