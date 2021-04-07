مصر… تكريم ثلة من النساء الرائدات في المغرب والعالم العربي

أقيم مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة ، حفل تكريم ثلة من النساء الرائدات في المغرب والعالم العربي لإسهاماتهن الملموسة في عدة مجالات، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من تظاهرة “أوسكار الرائدات” وذلك بمبادرة من الجمعية المغربية “ثقافات بلا حدود”.

وتميز الحفل، لذي نظم جزء منه بتقنية التواصل المرئي لتمكين المحتفى بهن من خارج مصر وخاصة من المغرب، من تتبع فعالياته، بحضور شخصيات من عالم الفكر والثقافة والفن والأعمال.

ومن بين المحتفى بهن، البروفسور،الطبيبة المختصة في مجال معالجة أمراض الكلي وتصفية الدم،أمل بورقية من المغرب ، والرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي من مصر، ومستشارة التخطيط شاهيناز البسكتي من الامارات، وعضو مجلس الشيوخ سمير عبد العزيز من مصر. وفي مجال الفن تم الاحتفاء بالفنانة جنات من المغرب ،ونهال عنبر ، وحنان شوقي من مصر إلى جانب لفيف من الفنانين والإعلاميين.

ومنحت الجمعية بهذه المناسبة لقب “سفيرة الصحراء” للفنانة المغربية سعيدة شرف ، تتويجا لمسارها الفني الغني.

وتسعى جمعية “ثقافات بلا حدود” التي توجد لها فروع في عدة بلدان مثل مصر وتونس وفرنسا ،للتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى والانفتاح عليها بشكل ايجابي وتشجيع الحوار بين المجتمعات والتواصل مع الشخصيات البارزة والمتميزة بمجالات تتناسب واهداف الجمعية . وتميز هذا الحفل بوصلات غنائية أداها الفنان المصري سامح يسري إلى جانب تقديم لوحات فنية راقصة من الفلكلور الشعبي المصري قدمتها مجموعة من الفرق الشعبية المحلية.

(ومع)