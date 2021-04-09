جمع القوى بـ “الويكلو”

السلطات طالبت الجامعة باستبعاد وسائل الإعلام والاكتفاء بمشاركة الأعضاء المنصوص عليهم في النظام الأساسي

فرضت السلطات المحلية بالرباط على الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، تنظيم جمع عام مغلق، اليوم (الأربعاء)، بحضور الأندية الممثلة حسب النظام الأساسي.

وقررت جامعة ألعاب القوى تنظيم الجمع العام، دون حضور وسائل الإعلام الوطنية، بعد أن طالبتها السلطات، باتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، في مواجهة تفشي وباء «كورونا»، والاكتفاء بحضور أعضاء الجمع العام، ويتعلق الأمر بممثلي الأندية الخمسين، الموجودين في الرتب الأولى، حسب آخر تصنيف للجامعة.

ويتضمن جمع القوى التداول والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لموسمي 2018 – 2019 و2019 – 2020، إضافة إلى قراءة تقرير خبير الحسابات، والتداول في الميزانية التوقعية لموسم 2021، ومناقشة المقترحات المقدمة إلى الجمع العام، قبل خمسة أيام من انعقاده.

وتشكل الألعاب الأولمبية المقبلة، أحد أبرز النقط، المقرر التداول فيها خلال الجمع العام، سيما أن الجانب التقني يعد النقطة الأضعف في جامعة القوى، بالنظر إلى النتائج التي تسجلها في بعض المنافسات الدولية، رغم أن ألعاب القوى الوطنية حافظت على مكانتها على الصعيدين الإفريقي والعربي.

ووجدت جامعة القوى نفسها مضطرة لعقد الجمع العام في هذه الظروف، بعد أن حرمتها جائحة «كورونا»، من عقد جمع الموسم الماضي، في الوقت الذي استطاعت إنقاذ الموسم الرياضي، ببرمجة مجموعة من التظاهرات الوطنية والجهوية، وضمنت مشاركة مجموعة من العدائين في المنافسات الدولية، أبرزها منتخب نصف الماراثون في بطولة العالم في أكتوبر الماضي، ومشاركة العدائين في بعض الملتقيات الدولية.

صلاح الدين محسن