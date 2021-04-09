“مينورسو” على محك الحياد

شبهة التواطؤ مع الانفصال وضعت البعثة في مواجهة نظام إلكتروني أممي لمراقبة فسادها

لم يعد خافيا تواطؤ مكونات في بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو” مع معسكر الانفصال إلى درجة أن الأمم المتحدة اعتمدت نظاما إلكترونيا لمراقبة فساد البعثة، ونظام إعادة تدريب لتنفيذ خطة جديدة لإدارة توزيع الحصص الغذائية في المخيمات، وضعها الاختراق الانفصالي في مواجهة شبح “الرحيل”، خاصة بعد تحذيرات من احتمال شح ميزانيتها.

أكد موظف أممي إثر الاعتداء عليه بجنوب إفريقيا من قبل عناصر ملثمة، أن زوجته السابقة العاملة في “مينورسو” تعمل لصالح الجبهة الانفصالية والجزائر، وتنسق مع ما أسماه “الجيش الإلكتروني الانفصالي”، كاشفا حقائق مفادها أن هناك خلية داعمة للانفصال تتكون من زوجته وزوج أختها، وهو من انفصاليي الداخل، وموريتاني صاحب دار للضيافة بمراكش وموظفة أممية سبق للمغرب أن طردها.

تحويلات مالية مشبوهة

تؤكد وثائق نشرها الزوج الضحية قيام الموظفة الأممية بتحويلات مالية دورية إلى أشخاص بالعيون، ثمنا لمعلومات يمدونها بها، وأن زوج أختها يشتغل عميلا للمخابرات الجزائرية، بعدما نجحت ليلى زروكي الدبلوماسية الجزائرية رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالكونغو في استقطابه، وبواسطته تم تجنيد أنجليكا، التي تزوجت بشخص انفصالي يدعى بابا مشنان وهو من أصل موريتاني و يتوفر على الجنسية الإسبانية، واستقرت بمدينة العيون لمدة سنتين ثم انتقلت إلى مدينة مراكش، حيث اشترت له دارا للضيافة بمنطقة تاكركوست نواحي مراكش. وقد استغلت الموظفة الأممية المشروع السياحي البعيد عن الأقاليم الجنوبية كمقر هيأة أركان، تستقبل فيه أشخاصا انفصاليين يدعمون أطروحة البوليساريو الانفصالية.

ومن الذين توافدوا على دار الضيافة المذكورة أمينة نور الدين العضو ببعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، مسؤولة الموارد البشرية، قبل أن يتم طردها من المغرب بعد أن اتضح دعمها للبوليساريو وانخراطها في دائرة المناورات الجزائرية، إذ حاولت في 2016 الدخول إلى المغرب لكن سلطات مطار محمد الخامس بالبيضاء أوقفتها وتم ترحيلها مرة أخرى، واتضح في ما بعد أن “أنجليكا” وسائقها (م. س) كانا ينتظرانها خارج المطار.

وتعددت مداخل الفساد في البعثة الأممية، إذ أمر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق تدريب لعناصر مينورسو لضبط عمليات توزيع الحصص الغذائية بمخيمات تندوف، يعتمد في سابقة نظاما إلكترونيا يهدف إلى مراقبة فساد الجهات المكلفة باستقبال وتخزين المساعدات الإنسانية.

وعلمت “الصباح” أن كولين ستيوارت، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء واللواء ضياء الرحمن، قائد القوة العسكرية، أشرفا، أخيرا، على تدريب لفائدة عناصر البعثة لتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة توزيع الحصص الغذائية على المحتجزين بتندوف.

متاجرة في المساعدات

أجرى فريق من مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة عبد المعراج، ضابط نظم المعلومات، دورات تدريبية وتنفيذية للموظفين العسكريين والمدنيين العاملين في مجال الإشراف على توزيع المساعدات الدولية للبدء في استعمال نظام (إر. إم. إس) من أجل وقف نزيف الحصص الغذائية المخصصة للمحتجزين فوق تراب الجارة الشرقية، والتي كشفت تقارير أنها تباع في أسواق موريتانيا والجنوب الجزائري.

وفي سياق متصل أرسل أنطونيو غوتيريس إشارات معاكسة لموقف أعضاء مجلس الأمن الرافضين للتمديد لـ “مينورسو” بشكل سنوي، إذ لم يلتزم بمدة الستة أشهر التي اعتمدها مجلس الأمن لتحديد ولايات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.

ولم يتردد أمين عام الأمم المتحدة في تحديد سنوي للانتداب المالي للبعثة، إذ صادقت الجمعية العامة، باقتراح من الأمانة العامة على 22 مشروع قرار متعلقة بالميزانيات العامة المخصصة لبعثات حفظ السلام خلال المرحلة 2019 – 2020، بميزانية إجمالية بلغت 6.51 ملايير دولار.

ورفعت الأمم المتحدة، الميزانية السنوية المخصصة لبعثتها إلى الصحراء “مينورسو”، بـ 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، رغم ضغوط أمريكية لوقف مهمة البعثة.



وخصصت الجمعية العامة، دعما ماليا يقدر بـ60.45 مليون دولار لتسيير البعثة للفترة ما بين يوليو 2019 ونهاية يونيو 2020.

وتغطي هذه الميزانية المخصصة لـ”المينورسو”، عمل أكثر من 800 مراقب عسكري و27 عنصرا من الوحدات و12 شرطيا تابعين للمنظمة الأممية، بالإضافة إلى 163 موظفا محليا.

من جهته، أكد غوتيريس، في تقرير سابق حول البعثة ذاتها، أنها مستمرة في أداء مهامها الهادفة إلى “إيجاد حل لهذا النزاع وتنفيذ القرار الأممي بالصحراء المغربية والسهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.”

وأضاف الأمين العام الأممي أنه ينتظر من البعثة التحقيق في جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار التي يزعم كل من الطرفين أن الآخر قد ارتكبها، وإطلاع فرق البعثة المعنية بانتهاكات وقف الاتفاقية الخاصة بعمل البعثة شهريا، مشددا على ضرورة الرصد الموثق للمنطقة بأكملها برا وجوا، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصا بالقرب من الجدار الأمني المغربي.

بؤرة غير مشتعلة

تواجه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”شبح الرحيل بسبب أزمة مالية خانقة للمنتظم الدولي، إذ أوضح أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن السبب الرئيسي لتدهور مالية المنظمة هو زيادة المتأخرات على الدول الأعضاء في الميزانيتين العادية والخاصة بحفظ السلام، ملوحا بإمكانية إنهاء عمل البعثات غير الموجودة في البؤر المشتعلة، في إشارة إلى حالة عدد من البعثات وفي مقدمتها “مينورسو”.

ودعا غوتيريس المجتمع الدولي إلى دعم المنظمة ومعالجة وضعها المالي المتدهور، مؤكدا أنه من المحتمل أن تنفد السيولة المالية في غشت، كاشفا في اجتماع رسمي للجنة الخامسة، أنه “رغم الجهود العديدة التي بذلت لاحتواء النفقات هذا العام، فإنه من المحتمل أن ينفد النقد في غشت، ونلجأ إلى الاقتراض من صندوق رأس المال المتداول”، مضيفا أن الأمم المتحدة تمتلك أصولا أكثر من الديون، ولكنها لا تملك ما يكفي من الأصول السائلة.

وذكر أمين عام الأمم المتحدة بأن مستوى المتأخرات في نهاية 2018 بلغ 529 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 20 بالمائة من التقديرات المقررة للعام، وأن المتأخرات لا تزال عند 492 مليون دولار أمريكي، بعد مرور 5 أشهر من العام، مضيفا أن التأخر في دفع الاشتراكات ليس السبب الوحيد في مشاكل السيولة، على اعتبار أن أوجه الضعف الهيكلية في منهجية الميزانية أحدثت وضعا تتجاوز فيه النفقات مستوى الميزانية المعتمد وتحصيل الاشتراكات.

وأشار أنطونيو غوتيريس إلى أن ” الأزمة ناجمة بالأساس عن الآثار المترتبة عن أسعار صرف العملات والتضخم ومعايير الرواتب ومعدلات الشغور الفعلية، التي تتم الموافقة عليها في نهاية كل سنة، ولا يتم تقييمها إلا في السنة التالية، وللأسف لا تعوض دائما”.

وشدد الأمين العام الأممي على أن مدد الانتداب الإضافية، التي توافق الجمعية العامة ومجلس الأمن على ميزانيتها، لا يتم تقييمها إلا في بداية السنة، ما يؤدي إلى وجود فارق بين النفقات والتقديرات المقررة يقارب نصف حجم صندوق رأس المال المتداول.

ووصل تشاؤم غوتيريس بخصوص مستقبل عدد بعثات الأمم المتحدة حد القول بأنه وحتى إذا دفعت جميع الدول الأعضاء اشتراكاتها بالكامل في الوقت المحدد، فإن الأمم المتحدة ستظل تواجه مشاكل نقدية، وأن “الحل لا يكمن فقط في ضمان تسديد جميع الدول الأعضاء اشتراكاتها بالكامل وفي الوقت المحدد، ولكن أيضا في وضع أدوات معينة”، مقترحا إطلاق تدابير مستعجلة في ما يتعلق بالميزانية العادية، من شأنها أن تعزز آليات سد الثغرات في السيولة، من جهة، وتدبير مستويات الإنفاق بطريقة تدعم إنجاز البرامج من جهة أخرى.

ياسين قُطيب