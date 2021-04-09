فضيحة جديدة تهز “كاف”

فتحت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، تحقيقا بخصوص لاعبين بمنتخب بنين، تم إبلاغهم بإصابتهم بفيروس كورونا، بعدما أجروا تحاليل في سيراليون، قبل المباراة التي كانت من المفروض أن تجمع المنتخبين، خلال الجولة الأخيرة من إقصائيات كأس إفريقيا.

وسمحت فرنسا بعودة لاعبي منتخب بنين الذين يمارسون في الفرق الفرنسية، بداية الأسبوع الجاري، بعدما أكدوا أن تحاليل الكشف عن كورونا التي أجريت لهم بسيراليون كانت مزورة، إذ خضعوا للفحص وأجروا تحاليل مضادة، أثبتت فعلا أنهم لا يحملون الفيروس.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، ستيف مونيي الممارس في بريست، وسيدريك هونتودجي وجوديل دوسو لاعبي كليرمون فوت، الذين شاركوا رفقة فرقهم نهاية الأسبوع الماضي في المباريات، بالإضافة إلى خالد أدينون وساتورنين ألاغبي.

ومن المنتظر حسب وسائل الإعلام الفرنسية، أن يعاقب المسؤولون باتحاد سيراليون، إذا ثبت فعلا تزويرهم للتحاليل. ويقول قانون المسابقات إن أي تزوير أو تلاعب في وثائق رسمية لمباريات، يمكن أن يجر على الاتحاد المتورط عقوبة المنع من المشاركة في كأس إفريقيا، في نسختين متتاليتين.

العقيد درغام